Путин и оппозиция, очиновничивание ПМЭФ, зэки уже на стройке. Главное к 5 июня

В ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин заверил, что внесистемная оппозиция работает в России открыто, только вот они якобы сами нарушают закон: «У нас оппозиция работает открыто, кстати говоря, и внесистемная. Вопрос только в том, чтобы все люди, которые занимаются или говорят о том, что занимаются политической деятельностью, работали в рамках действующего закона. Вот это требование ко всем», — приводит его слова ТАСС.

Ранее олигарх Олег Дерипаска на ПМЭФ был менее обходителен и заявил, что оппозиция «самоподорвала себя»: «Сейчас у нас никакой оппозиции нет и можно заняться делом», — сказал он. Также он заверил, что у Путина есть карт-бланш на правление до 2030 года, об этом, по его мнению, свидетельствуют результаты старого противостояния холодильника и телевизора:

«Помните: "Кто победит: холодильник или телевизор в России?" Понятно, президент победил».

Одновременно глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подверг жесткой критике подписанный накануне Путиным закон «против ФБК*» (запрещает сторонникам Навального участвовать в выборах). Во внешнеполитическом ведомстве уверены, что документ усилил давление на оппозицию в РФ: «Этот новый закон стал еще одним инструментом подавления критических и оппозиционных голосов, он еще сильнее ограничит политический плюрализм в России» (цитата по Deutsche Welle). ЕС «настоятельно призывает» отменить этот закон и соблюдать международные нормы и права человека.

К слову, ещё до подписания документа, подписи с требованием к президенту не визировать закон, а к Конституционному суду — проверить документ, начали собирать в «ОВД-Инфо». Инициативу уже поддержали несколько региональных депутатов и множество простых граждан.

В целом на ПМЭФ в этом году «как-то сильно запахло государством», заключил бизнес-омбудсмен Борис Титов в интервью Buisness FM: «Форум-то экономический, не предпринимательский, не бизнес-форум, но все больше и больше мы чувствуем, что это такая отчетная форма правительственных структур». Он обратил внимание на бизнес-завтрак Сбера, который «вообще был всегда дискуссионным между бизнесом и властью и для этого создавался», однако теперь превратился в «постоянный правительственный доклад»: «[Крупный предприниматель] Алексей Мордашов там еще как-то вклинился, что-то пытался сказать, но его быстро остановили. Прямо чувствуется, что у нас меняется экономика». Титов отметил, что крупные бизнесмены на форуме все же были, хотя журналисту и показалось, что панели захватили чиновники, но «общий дух» экономического форума был пропитан словами о «жадности» предпринимателей:

«И сегодня [депутат Андрей] Макаров назвал бизнес "мародерами" на завтраке у Грефа...»

Тем временем вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил РБК, что на стройки уже прибыли первые заключенные. Он пояснил, что с учетом нехватки мигрантов из-за пандемии и закрытых границ идея использовать труд заключенных «имеет право на жизнь».

Российская теннисистка Яна Сизикова, задержанная накануне в Париже прокуратурой Франции, была отпущена без предъявления обвинений. Об этом пишет «Би-би-си». По данным СМИ, её подозревают в организации договорного матча ещё на прошлогоднем Roland Garros. По словам её адвоката, покинуть страну ей в ближайшее время удастся вряд ли, учитывая, что по этой статье грозит до 5 лет лишения свободы. Сама же спортсменка задержанием шокирована, говорит он.

В Госдуме одиозный депутат Антон Горелкин предлагает законодательно ограничить иностранные стриминговые сервисы в показе их же контента. Он жалуется, что если они будут эксклюзивно показывать в России свои фильмы и сериалы, российские онлайн-кинотеатры не смогут ничего этому противопоставить. «Мы защищаем платформы от очень простой ситуации: приходит гипотетический Disney и забирает лицензии на ретрансляцию своего контента. И это сильно обедняет библиотеки нашего российского контента и ставит в неравные условия российских и иностранных игроков», — объясняет единоросс. Сам законопроект пока не представлен. Речи об ограничении контента непосредственно не идет, уверяет он.

Facebook решил сохранить блокировку аккаунта экс-президента США Дональда Трампа на два года — до 2023 года. Когда его разблокируют, за ним продолжат пристально наблюдать и, если это понадобится, ограничат снова.

Глава NASA предложил «Роскосмосу» продолжить использовать МКС и после истечения срока эксплуатации в 2024 году — до 2030 года. Дмитрий Рогозин ответил согласием. До этого момента от ведомства исходили противоречивые сигналы о судьбе станции.

Уголовное дело о «вандализме», которое МВД возбудило после того как на трансформаторной будке нарисовали оппозиционера Алексея Навального, все же закрыли по решению прокуратуры Санкт-Петербурга. Имя автора граффити до сих пор остается тайной, но представляющая его интересы адвокат Мария Беляева уверяет, что никакого «акта вандализма» в рисунке не было: «Это была фотография счастливого улыбающегося человека с сердечком и подписью "Герой нашего времени". Исключительно акт сострадания от человека к человеку».

Вчерашний день рождения самого Навального его сторонники отметили салютом возле исправительной колонии строгого режима ИК-3, где он находится на лечении.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».