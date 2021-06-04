Российскую теннисистку задержали в Париже. Она обвиняется в сливе матча за деньги

26-летняя теннисистка из России Яна Сизикова (101-я ракетка WTA в парном разряде) была задержана в Париже после поигранного парного матча в ходе Открытого чемпионата Франции. Её подозревают в участии в договорном матче. Это может быть связано с прошлогодними обвинениями на Roland Garros.

Как пишет издание Le Parisien, задержание российской спортсменки произведено в рамках операции прокуратуры Франции. Накануне она вместе со своей партнершей Екатериной Александровой проиграла матч первого круга со счетом 6:1, 6:1. Также правоохранители провели обыски в её гостиничном номере.

Г-жа Сизикова находится под прицелом правоохранителей Франции с прошлого года, когда её также обвиняли в умышленном проигрыше в матче первого круга Roland Garros 2020 (тогда счет был 6:7, 4:6). Её подозревают в «организованном мошенничестве», а также в «активной и пассивной спортивной коррупции». Она якобы умышленно проиграла пятый гейм второго сета, на котором активно спекулировали организаторы ставок. В разных странах на этот гейм поставили десятки тысяч евро, а Сизикова по совпадению сделала в нем две двойные ошибки на своей подаче и невынужденную ошибку ещё в одном розыгрыше.

За всю карьеру 26-летняя теннисистка, которая по большей мере играет в парном разряде, выиграла всего 170 тысяч евро.