Почти 80% бизнесменов не верят в суды и защищенность от незаконного преследования

На вопрос о том, может ли закон в России гарантировать защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования, прокуроры, которые должны контролировать действия силовиков, и предприниматели, которые рискуют стать жертвами такого преследования, отвечают прямо противоположно: 78,6% представителей бизнеса в это не верят, а 78,3% прокуроров занимают диаметрально иную позицию. Опрос проводили в ФСО, его результаты публикует РБК со ссылкой на бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

При этом почти пятая часть прокуроров (18,4%) также не готовы сказать, что предприниматели могут не опасаться уголовного преследования по сфабрикованному делу. Лишь 15,4% бизнесменов считают, что вести дела в России безопасно. Среди опрошенных юристов и адвокатов большинство склоняются в пользу незащищенности бизнеса: так считают 60,8% против 37,6%, которые верят в систему.

Борис Титов

По данным уполномоченного по правам бизнесменов при президенте, предприниматели и юристы с каждым годом всё меньше доверяют правоохранителям: если в 2017 году таких было 45%, то в 2020-м — уже 70,3%. Суды независимыми в 2017 году не считали 50%, а в 2020 — уже 73,8%, в борьбу с коррупцией также верят всё меньше представителей этих социальных страт: 74,1% на 2020 год. На вопрос о том, безопасно ли вести бизнес в России, 74,3% опрошенных отвечают отрицательно, хотя в 2017 году так говорили лишь 57,1%.

Разнится мнение и в отношении арестов по экономическим статьям: однозначно согласны с оправданностью этой меры 35,3% прокуроров, 22,9% от всех экспертов и лишь 4,8% юристов и адвокатов. В исключительных случаях эту меру готовы оправдать 56,4% прокуроров, 48% от всех экспертов и 35,6% представителей юридического сообщества. Однозначно против арестов по таким делам выступают 58% юристов и адвокатов, 27,5% от всех опрошенных экспертов и всего 6,6% прокуроров.

На основании перечисленных данных омбудсмен Титов предлагает смотреть, если у сторон в финансовом споре претензии друг к другу, прежде чем возбуждать уголовные дела об этих спорах, преследовать силовиков и судей, которые необоснованно заключают бизнесменов под стражу на время рассмотрения дела, предусмотреть возможность дистанционного допроса фигурантов или свидетелей по видеосвязи, а также ввести дополнительный контроль за приостановкой дел и ограничить срок приостановке расследований. Кроме того, Титов считает нужным лучше контролировать отказы судей по ходатайствам защиты, снизить срок заключения по налоговым преступлениям и создать институт следственных судей.