Борис Титов предлагает снизить порог болезней, с которыми нельзя держать в СИЗО

Действующее законодательство в сфере содержания под стражей обвиняемых требует через чур серьезных причин для освобождения людей из СИЗО, считает уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. Он предложил Верховному суду провести либерализацию соответствующего закона, обозначив конкретные стадии ряда болезней, с которыми нельзя держать людей в изоляторах.

Предложения касаются лишь тех, кто содержится в СИЗО, а не в колониях, то есть людей, чья вина ещё не доказана, либо они осуждены, но приговор ещё не вступил в силу из-за обжалования. Титов возглавляет рабочую группу, задача которой пересмотреть нормы действующего законодательства в этой сфере, пишет РБК.

Они хотят снизить плану тяжести ряда болезней, с которыми нельзя держать в СИЗО. Например, вместо отдельных особо тяжелы форм рака Титов предлагает освобождать из-под стражи всех, онкобольных, кто не может получить лечение в следственном изоляторе. Также он перечисляет и ряд болезней вроде лейкоза, апластическая анемия и объемные образования головного или спинного мозга, которые не позволяют человеку обслуживать себя самостоятельно. Кроме того, он хочет освобождать больных ВИЧ в стадии 4В (угрожает жизни) «в стадии прогрессирования», а не в более поздней стадии, как это установлено сейчас.

В инициативе рабочей группы также содержится перечень психических болезней, которого в действующей редакции нет вовсе: сюда хотят включить агорафобию в тяжелой форме или в сочетании с астмой и гипертонией, болезни, мешающие человеку осознавать свои действия, биполярное расстройство в тяжелой фазе, делирий, деменция и депрессии в тяжелой степени.

Необходимо и снизить степень тяжести сердечно-сосудистых заболеваний за счет пересмотра их степеней тяжести, указывает Титов, а также обратить внимание на болезни Паркинсона и эпилепсию с определенной частотой припадков. В списке предложений, направленных в Верховный суд содержится и ряд других диагнозов, с которыми авторы не считают возможным держать людей в СИЗО.