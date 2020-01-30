Путин "рекомендовал" ВС обдумать введение "института следственного судьи"

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд поручений по итогам встречи с членами Совета по правам человека, в которых затронуты темы реестра жертв политических репрессий, ответственности за оскорбления, в том числе и граждан, и расширение применения судов присяжных.

До 1 июня он «рекомендовал» Верховному суду обсудить вопрос увеличения числа преступлений, за которые может судить суд присяжных, а также рассмотреть необходимость введения «института следственного судьи». В ряде случаев эта должность предполагает единоличное проведение суда по уголовным и административным делам без участия защиты и обвинения.

К той же дате Генпрокуратура, Роскомнадзор и Верховный суд должны выдвинуть предложения по совершенствованию законодательства в вопросе распространения в интернете «информации, порочащей честь или достоинство гражданина».

До 1 июля ответственные (руководитель администрации президента Антон Вайно и премьер-министр Михаил Мишустин) должны «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации».

Также к 1 октября Росахив, ФСБ, МВД и ФСИН должны рассмотреть предложения о разработке «единой базы данных жертв политических репрессий». Кроме руководителей соответствующих ведомств, за это будет отвечать первый замруководителя АП Сергей Кириенко.