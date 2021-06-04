Тарпищев об аресте теннисистки из РФ: "Это не против нас – это про договорные матчи"

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал новость об аресте российской теннисистки Яны Сизиковой в Париже по обвинению в умышленном поражении на Roland Garros. Он поспешил предостеречь спикеров от привязки этой ситуации к антироссийской риторике, заверив, что это «давнишняя история» и вовсе «не против нас».

«Есть организация, которая занимается расследованием договорных матчей, эта история тянется с октября [когда Открытый чемпионат Франции проходил в прошлом году, — прим. Sobesedik.ru]. Пока не выйдут документы по ней, мы ничего не можем сделать, ждем», — пояснил Тарпищев. Без объяснений со стороны ответственных за это задержание органов сказать что-то о деле по существу он не может, однако заверяет, что ничего необычного в этой истории нет: «И [Николая] Давыденко [победитель Итогового турнира ATP в 2009 году] мучили в свое время. В теннисе активно идет борьба с "договорняками" — это их позиция» (цитата по ТАСС).

Расследователи подозревают в договорных матчах теннисиста из первой тридцатки

(материал от 2019 года)

Нет и никаких оснований полагать, что арест Сизиковой носит политический характер, считает Тарпищев:

«Попадались аргентинцы, итальянцы, все. Это не против нас - это проблема договорных матчей, а этим занимаются теннисисты, у которых нет денег».

Ранее Sobesednik.ru писал, что Яна Сизикова была задержана по подозрению в мошенничестве на договорном матче в первом круге прошлогоднего Roland Garros в парном разряде. У теннисистки нет особенно выдающихся достижений, в основном она играет пары и не входит в первую сотню профессиональных игроков. За всю карьеру (ей 26 лет) она сумела заработать всего лишь порядка 170 тысяч евро, что не много, учитывая затраты спортсменов на перелеты, проживание и прочее.

Во время пандемии прошлого года многие теннисисты за пределами первой сотни рейтинга из-за отсутствия матчей были вынуждены искать подработки. Кроме того, они уже не раз поднимали тему несправедливых вознаграждений на турнирах, которые нередко ставят спортсменов в трудное финансовое положение.