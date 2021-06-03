Депутаты ряда регионов потребовали остановить политические репрессии в России

Депутаты городских и региональных законодательных собраний ряда регионов подписались под открытым письмом руководству страны, в котором осудили политически мотивированное преследование экс-главы «Открытой России» (закрыта и признана «нежелательной» в РФ организацией) Андрея Пивоварова и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, а также новый закон о запрете избираться сторонникам Алексея Навального (формально — экстремистам).

Среди подписавшихся указаны депутаты Мосгордумы Екатерина Енгалычева (КПРФ), Михаил Тимонов («Справедливая Россия»), Дарья Беседина («Яблоко»), депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник («Партия Роста»), депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг («Яблоко») и депутат Заксобрания Республики Карелия Эмилия Слабунова («Яблоко»). Депутаты продолжают оставлять свои подписи под заявлением.

Они пишут, что дела Гудкова и Пивоварова связаны с их потенциальным выдвижением на выборы в Госдуму по московским округам, причем их преследование имеет общую черту: «Они привлечены за деяния, которые имели место многие месяцы или годы назад и никак не могли быть обнаружены в последние дни». В такой постановке вопроса подписанты не видят, как это может быть связано с защитой прав и закона.

В один ряд с этими событиями авторы письма ставят новый закон о запрете участвовать в выборах любых уровней «новой категории граждан — лиц, причастных к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими». Они убеждены, что, учитывая попытки прокуратуры признать экстремистскими структуры политика Алексея Навального, запрет избираться главным образом нацелен именно на его сторонников: «Невозможно не видеть реальной цели нового закона – удаление из политической жизни всех сторонников Алексея Навального».

Депутаты полагают, что прокуратура «даже не пытается создать видимость законности» в этом деле, а преследование в первую очередь связано с желанием федеральной власти «полностью зачистить политическое поле с силовым пресечением деятельности оппонентов» взамен конкурентной борьбы на выборах:

«Фактически речь уже идет о приравнивании оппозиционной деятельности к антигосударственной».

Подписавшиеся под обращением настаивают на том, что легализация оппозиции в стране необходима для того, чтобы страна могла идти по пути развития демократического правового государства, а без этого Россия будет «сползать в диктатуру», которая в итоге приведет её «в пропасть».

«Мы требуем прекращения политических репрессий и обеспечения честных конкурентных выборов с участием представителей всех политических сил», — говорится в письме.

Напомним, что ранее в поддержку политических заключенных и в отдельности Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова выступила партия «Яблоко». Личные поручительства за Гудкова, суд по избранию меры пресечения которому должен состояться сегодня, уже подписали политолог Екатерина Шульман и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, они пишут об этом в своих соцсетях.