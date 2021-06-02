"Дело высосано из пальца!": жена Дмитрия Гудкова разбила обвинения против мужа

Последние новости об арестованном политике Дмитрии Гудкове Sobesednik.ru рассказала его супруга Валерия.

Она рассказала о подробностях обыска, пожеланиях Гудкова в СИЗО и ответила на предъявленные ее мужу обвинения, назвав дело против него политическим.

– Лера, вам известно, где сейчас находится Дмитрий?

– Он в следственном изоляторе на Петровке, 38. В данный момент я закупила все необходимое и везу, чтобы передать.

Вчера мы уже отвезли какие-то вещи, чтобы Дима и его задержанная по тому же делу тётя Ирина Петровна Ермилова провели ночь более или менее комфортно.

– Что он просил?

– Книги и радиоприемник. Из книг в первую очередь он попросил «Узкий путь» Тита Коллиандера – ее как раз купили сегодня. Прошла информация, что суд может быть уже сегодня, она не подтвердилась. Но он может состояться в любой момент – в Тверском суде.

– Как проходил сам арест?

– Началось все вчера в 7 утра. Одновременно к нам, к Ирине Петровне и к брату Дмитрия Владимиру пришли вооруженные люди – полиция и ОМОН.

– На наш дачный участок зашло 37 человек, которые оцепили территорию. Они предъявили документы на обыск, мы им не препятствовали. Обыскали оба дома на нашем участке.

В одном был брат Дмитрия Владимир, в другом я, Дима и наш сын Александр. В нашем доме были изъяты блокнот и папка с несколькими листочками. Непонятно, чем они привлекли внимание сотрудников.

"Ядерная боеголовка", которую якобы нашли у Гудкова при обыске, оказалась простым сувениром//фото: соцсети

Потом Дмитрия забрали и повезли в Москву, где произвели обыск трех квартир членов нашей семьи. Из нашей конкретно квартиры изъяли какую-то пыльную бумажку устава партии, я даже не знаю какого года. В квартирах родителей и Владимира вообще ничего не изымали.

А сегодня в каких-то источниках уже появилась информация, что нашли снаряд гранатомета, но мы видели протоколы, и ничего подобного из наших домов изъято не было. В принципе, сотрудники вели себя деликатно, не хамили, силу не применяли.

Обыск у Дмитрия Гудкова//Фото: стоп-кадр/телеканал «Дождь»

– Как Дмитрий вообще оказался фигурантом дела об имущественном ущербе в особо крупном размере?

– Это хороший вопрос, потому что всего чуть больше, чем за 12 часов Дмитрий оказался подозреваемым по делу об имущественном хищении путем злоупотребления доверием и обмана. Там речь об аренде – микрофирма «Сектор-2» арендовала у города полуаварийный подвал, помещение было приведено в порядок, были вложены большие деньги, а затем город резко повысил арендную ставку, и микрофирма ее оспаривала, в результате чего образовался долг за несколько лет.

Фото: соцсети

Вообще эта история давняя – 2017 года, и мы прекрасно понимаем, что была найдена любая возможность, чтобы Дмитрий не участвовал в выборах. Это уголовное дело, к которому он вообще никакого отношения не имеет, оно заведено на родителей. А Дмитрий никогда бизнесменом не был.

– Он проходил свидетелем, но в течение дня ему поменяли статус. Кроме как политическим, мы это дело назвать не можем.

– Как он себя чувствует?

– Назвать это полной неожиданностью нельзя – мы видим много подобных примеров. Это все отчасти было ожидаемо, что какой-то прессинг будет. Но вот что именно в такой форме – для нас это очень удивительно, потому что это высосано из пальца. Песков уже заявил, что к политике это отношения не имеет. Но – едва ли.

– Накануне ареста у него не было мыслей уехать из страны?

– Я о них не знаю.