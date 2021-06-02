О чем доложили Путину? Политолог раскрыла причины слухов об отставке Собянина

В конце минувшей недели многие популярные российские Telegram-каналы распространили информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин в скором времени может покинуть свой пост. Тогда отмечалось, что эти слухи исходят непосредственно из столичной администрации и Кремля, что заставило многих экспертов отнестись к ним со всей серьезностью.

Кроме всего прочего, утверждалось, что после ухода из московской городской администрации Сергею Семеновичу уготована должность «на понижение», а то и вовсе «пенсионный» вариант с переходом на позицию полпреда в одном из отдаленных регионов или получением места в Совете Федерации, где его политический вес начнет угасать и постепенно будет «обнулен». Причем после появления этих слухов в прессе и высказываниях ряда политологов можно было найти немало интересных аргументов в пользу того, что дни Собянина на посту мэра столицы сочтены.

Между тем, как считает известный российский политолог Татьяна Становая, говорить об отставке Сергея Собянина преждевременно. По мнению эксперта, слухи о его уходе спровоцированы очередным витком напряженности в отношениях между столичными властями и Администрацией президента, который возник из-за неопределенности с кандидатами в Госдуму от Москвы. Именно этот процесс, отмечает политолог, является ключевой интригой предстоящей предвыборной кампании.

«Давление на Собянина, которого в последние дни активно отправляют в отставку, нарастает. И уши у этих слухов растут из Администрации президента. Вероятнее всего, ключевая причина происходящего заключается в сложностях по согласованию кандидатов в Государственную думу от Москвы, где у Сергея Собянина имеется своего рода автономия.

Отношения между властями столицы и АП всегда были довольно сложными, однако настолько напряженными они были только дважды. Первый раз – летом 2019 года, – когда из-за Собянина, по версии АП, ситуация вышла из-под контроля и была передана в управление силовикам. А второй – весной 2020 года, – когда Собянин позволил себе стать главным в стране по борьбе с коронавирусом. Ему до сих пор достается по этой теме как главному «паникеру».

Теперь на очереди еще один повод для обострения этих отношений – выборы в Государственную думу. Впрочем, не считаю, что есть объективные причины для отставки Собянина, он, кажется, на своем месте. Однако Путину его описывают как дестабилизирующий фактор, дескать, понаизбирал в мундепы оппозиционеров. Это, к слову, одна из ключевых интриг кампании. Есть и другие. К примеру, кто возглавит список «Единой России» и сумеет ли пройти «Справедливая Россия – За правду». Последних скорее всего подтащат, если сама кампания не будет слишком провальной», – пишет Становая в своем авторском Telegram-канале.