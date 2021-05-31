"Мэром Москвы должен быть москвич": депутат Госдумы об отставке Собянина

Если Сергею Собянину будет предложено место в Государственной думе, он будет очень недоволен, убежден депутат нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Лысаков. С управлением нижней палатой, по его мнению, Собянин не справится.

В последнее время мэр российской столицы Сергей Собянин снова оказался в центре внимания. В этот раз ряд источников, в особенности популярные Telegram-каналы, распространили инсайд о том, что главе московской администрации уготована не самая завидная карьерная участь на ближайшее будущее.

К примеру, всего несколько дней тому назад появилась информация, согласно которой Сергею Семеновичу можно больше не рассчитывать на повышение. Напротив, источники утверждают, что мэру Москвы после ухода с должности придется постепенно уйти в забвение через должность полпреда в каком-нибудь отдаленном регионе или даже сразу на пенсию через место в Совете Федераций.

Разумеется, такой «негативный» сценарий для большинства отечественных чиновников – фантастика, но речь ведь идет о человеке, которому еще не так давно прочили едва ли не роль «преемника» Путина. Позднее, к слову, появились новые слухи, согласно которым столичному градоначальнику светит место в Государственной думе.

Между тем, как утверждает Вячеслав Лысаков, на самом деле у Собянина все еще сохраняются довольно высокие политические и властные амбиции, а потому на понижение он явно не рассчитывает.

«Его цель – должность премьера или даже президента России», – полагает парламентарий.

Позднее Лысаков даже прокомментировал собственные высказывания о возможном перемещении Собянина в Госдуму, отметив, что и в качестве мэра Москвы Сергей Семенович – отнюдь не оптимальный вариант, поскольку он не коренной москвич. Парламентарий даже предложил закрепить в действующем законодательстве норму, согласно которой мэрами городов могли бы избираться только те, кто в этих городах родился и вырос.

«Если продолжать эту тему, то можно мечтать о том дне, когда нынешние московские власти уйдут в прошлое и управление столицей достанется человеку, родившемуся и выросшему в Москве, а не приехавшему из глубокой провинции с непомерными амбициями, жаждой власти и наполеоновскими планами, – пишет Лысаков в своем авторском Телеграм-канале.

Мэром Москвы должен быть москвич и только москвич, как и мэры всех других городов тоже не должны быть приезжими. Пора уже закрепить это на законодательном уровне.

Хватит с нас варягов, – уверен Лысаков.

Давайте немного помечтаем, и это случится даже раньше, чем мы думаем».