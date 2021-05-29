Собянина отправляют на пенсию? СМИ узнали о будущем мэра Москвы

В последние недели или даже месяцы у российских экспертов появилась новая дилемма, связанная с персоной столичного градоначальника Сергея Собянина. И если еще в середине минувшего года многие политологи всерьез обсуждали высокие политические перспективы главы московской администрации, указывая на то, что в самом начале пандемии он в определенной степени стал едва ли не самым цитируемым в стране борцом с новым типом вируса, то сегодня ситуация перевернулась практически на 180 градусов.

Разумеется, о незавидных перспективах Сергея Семеновича говорили и ранее. К примеру, осенью 2020 года Собянина, чье положение и рейтинги заметно усугубились на фоне неоднозначных противоэпидемических решений столичных властей, уже называли человеком, попавшим к главе российского государства Владимиру Путину в откровенную немилость. Немногим позднее ситуация выровнялась, а мэр Москвы даже начал снова набирать политический вес, однако пришедшая весна снова спутала карты.

Вот уже не первую неделю высказывания Собянина вызывают у экспертов откровенное недоумение: по какой причине мэр столицы начал буквально «закапывать» свой рейтинг вместе с политическими перспективами, делая все более странные заявления – сначала с жалобами на недостаточно высокие темпы вакцинации в городе, а после и вовсе предлагая создать зоны для вакцинированных. И это ведь далеко не полный кейс негативных тезисов, которые Сергей Семенович набрал за последнее время.

Между тем, разгадка может оказаться на поверхности и заключаться в том, что никаких политических и, тем более, властных перспектив у Собянина больше нет. В последние дни популярные Telegram-каналы публикуют инсайды, согласно которым Собянина решено отправить на пенсию. К примеру, вот как описывают ситуацию авторы популярного канала REDACTED P6.

«В мэрии Москвы, а также среди сотрудников Администрации президента, распространяются слухи о том, что Сергей Собянин в скором времени может покинуть пост столичного градоначальника. Отмечается, что в мэрии данная информация имеет исключительно внутреннее происхождение и не была занесена извне.

Примечателен и тот факт, что о дальнейшей судьбе мэра столицы, как и о его политических перспективах в органах власти, практически никто не говорит. Информации просто нет. Не исключено, что Собянина ожидает судьба полпреда с последующим политическим угасанием, или же сразу «пенсионерская» должность в Совфеде», – пишут авторы канала.