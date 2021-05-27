Логика Собянина выглядит минимально вменяемой: Несмиян о "зонах для вакцинированных"

Мэру Москвы Сергею Собянину, похоже, еще долго будет «прилетать» за его недавнее высказывание во время встречи с предпринимателями на ВДНХ, когда он предложил создавать в столичных ресторанах «зоны, свободные от ковида». И это на фоне того, что еще не до конца сошло недовольство народных масс по другим решениям столичных властей и высказываниям их непосредственного начальника.

Однако, судя по всему, вопрос с низкими показателями по вакцинации населения в Москве, на которые сам Собянин не так давно жаловался, не дает столичному градоначальнику покоя, что и вылилось в столь неоднозначную инициативу, которую многие, к слову, могут воспринять как персональный укор всем тем, кто пока игнорирует иммунизацию. В социальных сетях, к примеру, Сергею Семеновичу рекомендовали отправиться в отставку, а эксперты тем временем пытаются разобраться в мотивах столь раздражающей общественность риторики главы столичной администрации.

Между тем, как отмечает российский журналист Анатолий Несмиян, логики в словах Собянина практически нет, ведь вакцинированные граждане не нуждаются в специальных зонах и дополнительной защите, поскольку уже привились и могут не опасаться коварного вируса.

«Собянин выступил с предложением сделать в общественных местах, а также в заведениях общепита, зоны «свободные от коронавируса». Проще говоря, специальные зоны для вакцинированных. Отныне мы уже не северная Нигерия, а Южная Родезия. Апартеид и прочее.

Логика столичного мэра между тем выглядит минимально вменяемой – это ведь как раз вакцинированные граждане могут находиться в любом месте, да хоть в активной зоне реактора, и им ничего не будет. Ведь они под защитой не имеющей аналогов вакцины с непредсказуемой траекторией. Хотя нет, траектория – это про другую ахинею. В общем, это как раз для тех несознательных граждан, которые не привились, необходимо вводить специальные зоны с колючей проволокой и вышками. Разумеется, для их же блага», – пишет Несмиян в своем авторском Telegram-канале.