"Осенью Собянина снимут": Скурлатов сделал сенсационное заявление

Обычно слухи о возможной отставке того или иного высокопоставленного лица в российской повестке живут недолго, а их эффект после первого дня, невзирая на всю потенциальную «опасность» для фигурантов, начинает постепенно снижаться. Однако о появившихся недавно слухах об отставке столичного градоначальника Сергея Собянина этого не скажешь. Более того, выступления ряда источников, утверждающих, что Сергею Семеновичу в скором времени придется примерить новую для себя роль, в последние дни только усилились.

Повышают вероятность такого развития сценария и совпадения в версиях, каждая из которых сватает Собянина на «пенсионерские» должности либо в Совфед, либо в полпредство в каком-нибудь далеком регионе. А если присмотреться к недавним высказываниям соучредителя Нацфонда развития регионов РФ и главы коалиции Третья Сила Игоря Скурлатова, можно подумать, что судьба мэра Москвы практически предрешена. Эксперт, к примеру, ссылается на источник из Администрации президента, а также отмечает, что к предстоящим выборам обнародует массу материалов, разоблачающих деятельность Собянина на занимаемом ныне посту.

«Собянин уходит в отставку? Сегодня консультировал одного чиновника из АП и вдруг, между делом, мой собеседник заявил мне, что Собянин и его команда давно в прицеле силовиков. Да и вакцинацию он провалил, обвиняя в этом чиновников центрального аппарата. В результате собеседник заявил, что уже осенью Собянина снимут и переведут на должность постоянного представителя президента в тот регион, откуда он и приехал в Москву.

Принял эту информацию к сведению, но комментировать не стал, поскольку моя позиция по этому пришлому деятелю, против которого я в свое время собирал митинги и проводил разного рода акции – общеизвестна.

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Итак, эта информация – вброс или все-таки реальная новость, с которой Собянин будет вынужден смириться? Скорее всего – второй вариант. Ибо я только в подвалах Лубянки могу растрепать источники, от которых беру информацию. Хотя им и без этого все обо мне известно, ну или почти все. Более того, к выборам я подготовил уже 20 постов с видеозаписями и прочими материалами, разоблачающими Сергея Собянина вместе с его ближайшими соратниками», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.