"Перспективы весьма туманны": что стоит за слухами об отставке Собянина?

Авторы Телеграм-канала «Как-то вот так» называют мэра Москвы смелым человеком и утверждают, что знают, в чем главная проблема Собянина.

Слухи об отставке столичного градоначальника стали одной из главных тем в российской повестке под конец минувшей недели, да и с началом новой они по большому счету сохраняют свою актуальность и обсуждаются широким кругом экспертов. Причем, практически все эти утечки, якобы исходящие непосредственно из столичной администрации, указывают на то, что для Сергея Семеновича возможное увольнение явно не станет повышением.

К примеру, ряд источников отмечают, что в будущем его ожидает пост полпреда в одном из отдаленных регионов или место в Совете Федерации с постепенным снижением политической роли. Поговаривают и о месте в Госдуме, но эту версию большинство политологов всерьез не воспринимают.

И пока в экспертной среде продолжают оценивать политические амбиции столичного градоначальника, сопоставляя их с его реальными возможностями в текущих условиях, авторы Телеграм-канала «Как-то вот так» решили напомнить о главной проблеме Собянина. А она, по их словам, заключается в фактически провале борьбы с коронавирусом в столице.

«Слухи в повестке отправляют столичного мэра Собянина в отставку – сроков никто не озвучивает, – пишут авторы канала.

В то же время кадровые перспективы Сергея Собянина остаются весьма туманными: в роли главного борца с коронавирусом он не сумел привить большую часть жителей столицы, что складывает ситуацию с карьерой чиновника совсем не в его пользу.

Положение усугубляет и тот факт, что Собянин имеет смелость иносказательно но обвинять Кремль во всплеске заболеваемости из-за 10 выходных дней на майские праздники, когда люди не ходили в медучреждения и ждали рабочих дней.

Между тем пандемические условия остаются весьма неблагоприятными не только в Москве, но и, к примеру, в Якутии.

На данный момент Система диктует регионам стремиться к повышению темпов вакцинации, региональные власти впадают в «управленческий вакцинокризис», в рамках которого почти ни одна инициатива не доводится до результативного и успешного конца. Власти так и не могут объяснить населению, зачем люди должны вакцинироваться.

Государству очень сложно получить доверие граждан в этом вопросе, именно по этой причине начали поднимать тему о принудительной вакцинации. Впрочем, для этого придется вносить поправки в действующее законодательство.