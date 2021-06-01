Мельконьянц объяснил, что не так с праймериз ЕР: "Вышли за партийные берега"

Электоральный эксперт в области наблюдения за выборами, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц считает, что праймериз «Единой России» прошли спорно. Он пишет, что не хотел высказываться о внутрипартийной процедуре, однако в данном случае она «вышла за партийные берега».

Одним из самых распространенных нарушений во время праймериз стал нагон бюджетников. Об этом писали ряд СМИ, профсоюз учителей даже отправлял соответствующее письмо на имя председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с просьбой не отвлекать преподавателей от работы в конце учебного года ради агитации, к которой их активно принуждало начальство. В «Голосе» также зафиксировали массу сообщений о принуждении к участию в праймериз, пишет Мельконьянц.

Процедура проходила на базе платформы «Госуслуг» (глава ЦИК Элла Памфилова уверяла, что это право любой партии):

«По удивительному стечению обстоятельств ЦИК России назначил тестирование своей системы интернет-голосования тоже на эти числа и тоже на базе "Госуслуг",

— обращает внимание эксперт. — И тогда админресурс совместил нагон и на праймериз ЕР и на тестирование Центризбиркома».

Также он уверяет, что сообщения «Единой России» о DDoS-атаках сомнительны. Он не верит, что Ростелеком не смог бы их выдержать, а корень технических проблем с работоспособностью сайта он предлагает искать в «собственных промахах» ЕР, которые, по его мнению, в данном случае куда более вероятны.

Отдельное внимание специалист обращает на непрозрачность системы. Во-первых, в «Единой России» в какой-то момент удалили возможность скачивать файлы с зашифрованными данными, позволяющие проверить электронное голосование. Сперва функция работала, но «после того, как эксперты начали выявлять аномалии на участках», система вышла из строя.

Во-вторых, изначально «Единая Россия» публиковала разбивку по участкам для голосования, как это делает ЦИК, однако «после того, как эксперты стали находить явные аномалии в данных», эти результаты куда-то делись с сайта, хотя форма, предусматривающая их скачивание, осталась. В итоге результаты появились лишь по округам, что сильно ограничило возможность анализа данных:

«Не исключено, что сокрытие данных было связано и с тем, что организаторы праймериз решили не «светить» уровень админресурса в разрезе избирательных участков по всей стране»,

— заключает Мельконьянц, призывая коллег из «Единой России» все-таки опубликовать эти сведения, «а то выглядит некрасиво».