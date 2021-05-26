Скандал с принуждением учителя в Тольятти голосовать на праймериз "ЕР" дойдет до прокуратуры

Учитель английского языка из тольяттинской школы №90 Алена Скворцова опубликовала в соцсетях скрини переписки из чата WhatsApp с директором и завучем школы.

В сообщениях преподаватель отпирается, что не намерена голосовать на праймериз «Единой России» и не будет агитировать на эти действия родителей учеников.

«Я работаю в образовательном учреждении, а не в предвыборном штабе “Единой России”. И в любом случае, выборы – это личное дело каждого», – пишет Скворцова.

В ответ человек с именем Светлана присылает ей сообщение:

«Ваша гражданская позиция – проголосовать!!! А за кого – это ваше личное дело. Вы – государственный служащий, вы в системе, свой гражданский долг вы должны выполнить!!!»

В итоге педагог заявила, что «не собирается накручивать рейтинги каким-то партиям, которые ей не симпатичны» и упрекнула руководство в отсутствии совести.

Из-за отказа принять участие в жизнедеятельности партии «Единая Россия» у учителя состоялся разговор в кабинете у руководство, где девушке напомнили, что она находится на декретной позиции, хотя в ее трудовом договоре никаких упоминаний об этом нет.

Депутат губернской думы Михаил Матвеев заявил, что намерен обратится в прокуратуру в связи с фактами принуждения учителей к партийной агитации и участию в локальных партийных выборах.

«Эхо Москвы в Самаре» обратилось за комментарием к завучу школы Светлане Пономаренко, чтобы она объяснила ситуацию:

«В ходе беседы я призвала к гражданской…, скажем так, к гражданскому долгу возможности проголосовать. Потому что от нашей школы у нас есть представители в кандидатах для выборов. Поэтому, ну естественно, надо поддержать наших учителей, коллег от нашей школы. Только и всего. А уж дело ваше, конечно, будете ли вы голосовать»

Выяснилось, что от школы действительно среди участников праймериз числится беспартийная Ирина Долгополова, которая, по словам завуча школы №90, работает в их учреждении.