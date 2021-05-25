Скучно и бессмысленно: Кынев усомнился в нужности праймериз "ЕдРа" для россиян

Вчера сайт партии «Единая Россия», а точнее, подсайт, отвечающий за предварительное голосование, подвергся хакерской атаке. Это обнаружил IT-департамент партии.

«Сайт Единой России er.ru подвергся DDoS-атаке с нескольких тысяч IP-адресов. На сайте предварительного голосования pg.er.ru фиксируются многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection», – сообщает Telegram-канал партии. Системы защиты сайта оперативно оповестили об атаке администраторов IT-департамента партии, позволив блокировать адреса атакующих.

В свете предстоящих выборов в Госдуму ситуация выглядит так, будто в России процветает самая яростная политическая конкуренция. Sobesednik.ru обсудил эту ситуацию с политологом Александром Кыневым.

Александр Кынев // Фото: соцсети

– Я не думаю, что эта атака могла бы быть кому-то выгодна. Не вижу интересантов. Весь интерес – напомнить о процедуре предварительного голосования, поскольку интерес общества к ней в этом году, мягко говоря, невысок. Поэтому подобные скандалы играют роль информационного повода. Не знаю, была эта хакерская атака или её не было, но «Единая Россия» от неё ничего кроме пользы не получает.

– В чём именно заключается польза?

– Это информационный повод и напоминание о процедуре «праймериз». В этом году «праймериз» закономерно проходит тихо, неинтересно, в формате, не предполагающем ярких событий.

И «Единая Россия» использует скандал с хакерской атакой, чтобы обеспечить хоть какую-то явку на «праймериз».

После этого Sobesednik.ru обсудил хакерскую атаку на единороссов с компанией IB-Group, давно и профессионально занимающейся вопросами кибербезопасности и киберпреступлений под руководством бизнесмена Ильи Сачкова. Пресс-службе компании были отправлены следующие вопросы:

Не могли бы вы объяснить характер этой хакерской атаки? Что такое уязвимость класса SQL-injection? Насколько серьёзна эта хакерская атака, учитывая, что её удалось быстро отбить системам сайта? Каковы могут быть источник и цель этой хакерской атаки? Насколько серьёзна защита сайта – можно ли взломать его и нарушить его работу другими способами? Что вам известно о киберполитике «Единой России» – как, с правовой точки зрения, партия зарекомендовала себя в киберпространстве?

Фото: Chris Emil Janssen / Global Look Press

Обсуждение было довольно коротким: ознакомившись с вопросами, в IB-group отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что это противоречит внутренней политике компании. Так мы и не узнали, что такое «уязвимость класса SQL-injection».

Кстати. Как пояснил руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев, разнообразие географии IP-адресов, с которых шла атака на сайт, говорит об использовании так называемого ботнета – сети, созданной из взломанных компьютеров по всему миру. Гипотетически, каждый россиянин – и даже каждый иностранец – сам того не осознавая, может мешать жить «Единой России».

Васильев Николай