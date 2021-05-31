Терешкова набрала большинство голосов на праймериз "ЕР" Челябинской области

Действующий депутат Госдумы и автор предложения об обнулении сроков президента Путина Валентина Терешкова может остаться в следующем созыве законодательного органа. На праймериз «Единой России» в Ярославской области она набрала большинство голосов, сообщает телеканал «Дождь».

Всего она набрала 36 721 голос. Следом за ней депутат Госдумы Илья Осипов, набравший в шесть раз меньше.

«Это дом родной. Это все до боли знакомые и улицы, и город, и Волга, поэтому все, что я могу, я стараюсь делать», — комментировала свое участие в предварительном голосовании Терешкова.

Женщина-космонавт работает в Госдуме с 2011 года. За это время она стала соавтором 21 законопроекта.