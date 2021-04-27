Игорь Скурлатов: карта Навального бита, пора валить

После того, как Алексей Навальный принял решение вернуться в Россию, его позиции с каждым днем подвергались все более серьезным ударам. Арест, суд, отправка в покровскую колонию, история с недопуском врачей, жесткое противодействие протесту сторонников оппозиционера. Довершить картину показательной расправы должен иск московской прокуратуры о признании ряда организаций, аффилированных с Навальным, экстремистскими. Все выглядит как полный разгром несистемной оппозиции.

Подтверждаются эти догадки и в высказываниях целого ряда экспертов. К примеру, известный российский политик и глава коалиции «Третья сила» Игорь Скурлатов, ссылаясь на собственные каналы связи, отмечает, что в «федеральной группе Навального сейчас настоящая паника», поскольку многие сотрудники структур, попавших в опалу государства, не знают, как им поступать дальше. Впрочем, у Скурлатова по этому поводу, похоже, есть конкретные предложения.

«Мы регулярно проводим консультации по разным каналам с самыми разными политическими группами, иногда даже с антагонистскими. Сейчас в федеральной группе Навального паника. Суды и прокуратура начинают по-настоящему прессовать их штабы и другие структуры. Все это делается комплексно, без лишней спешки и не затягивая.

Навальнисты спрашивают у меня – что делать? Да ничего не делать, уходить в тень, «раствориться» и искать новых политических единомышленников. Можно к Ходорковскому податься, можно к тоже ресурсным, но к более хитрым организациям либерального толка. Но еще лучше – к нам. В «Третью силу». Мы все поймем и простим. Тем более, что либерал-патриотическое крыло у нас давно есть. Говорят, подумают, но вижу – хотят денег. Не желают ждать, когда у нас появятся ресурсы. А жаль. Очень жаль, что не идут сразу, потом получили бы больше преференций.

По правде говоря, если бы были деньги, я бы купил с десяток медийных лидеров второго плана с несколькими орговиками из структур Навального и использовал бы их в строительстве прекрасного будущего России, как мы его себе представляем.