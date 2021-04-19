"Этот состав Госдумы "наплевал" на мнение россиян": Зюганов обрушился на коллег с критикой

Лидер КПРФ и одноименной фракции в Государственной думе Геннадий Зюганов, похоже, решил вступить в предвыборную гонку перед сентябрьским голосованием с некоторым фальстартом.

И пока эксперты, журналисты и политологи ожидают старта предвыборной гонки в момент выступления президента России Владимира Путина перед членами Федерального собрания в рамках ежегодного послания, Геннадий Андреевич решил обрушить на коллег по нижней палате парламента всю накопившуюся за последние годы критику.

Стоит отметить, что момент главным коммунистом страны, в целом, подобран удачный. Когда, как не сейчас, в период наибольшей турбулентности внутриполитической обстановки в стране напоминать электорату о тех, кто несет ответственность за его текущие проблемы. Причем, претензии, высказанные политиком в адрес своих коллег по текущему созыву нижней палаты, многим, скорее всего, покажутся справедливыми. Тем более, что обещанных результатов в рамках реализации проектов власти, вызывавших недовольство населения, никто так и не увидел. Это касается, к примеру, нашумевшей пенсионной реформы, за которую парламентариям и, в частности, партии власти от Зюганова тоже досталось.

«Срок полномочий текущего состава Госдумы истекает.

И всем следует помнить о том, что именно этот состав Государственной думы «наплевал» на мнение россиян и повысил пенсионный возраст. Для принятия этого решения не было никаких оснований, для него нет оправданий.

Мы выступали против реформы и сегодня продолжаем требовать ее отмены.

Кроме того, именно эта Государственная дума фактически «раскурочила» всю действующую систему выборов. Она не просто подстроила имеющиеся избирательные механизмы под интересы власти, но еще и фактически растоптала системы контроля и наблюдения, узаконив многодневное голосование «на пеньках и лавочках».

Именно эта Государственная дума систематически отвергала все инициативы, касающиеся введения в России прогрессивной шкалы налогообложения и введения мер поддержки для «детей войны».

Именно этот состав нижней палаты российского парламента ужесточил законодательство о шествиях и митингах, выстроив целый частокол из ограничений и запретов, создав условия для преследования активистов.

Именно это большинство от «Единой России» из года в год принимало либеральные бюджеты.

Ему так и не удалось выбросить на свалку истории те лекала, которые вот уже 20 лет ведут социальную и экономическую политику государства к деградации, а страну – к вымиранию.

Именно депутаты этой Государственной думы регулярно отклоняли решение вопроса о национализации природных богатств страны. Единороссам оказалось куда приятнее оставить национальное достояние в цепких руках представителей олигархических кланов.

И все принимаемые этой Думой решения явно свидетельствуют о том, чьи интересы она представляет. Мы должны предпринять все возможное, чтобы состав парламента отражал интересы трудящегося большинства», – пишет Зюганов в своем авторском Telegram-канале.