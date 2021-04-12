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Шансы есть: названо условие для снижения пенсионного возраста в России

Общество
13:27, 12 апреля 2021

Шансы есть: названо условие для снижения пенсионного возраста в России
Global Look Press
Global Look Press

В 2018 году российские власти еще при правительстве Медведева под бурную критику и массовое недовольство россиян приняли нашумевшее решение о проведении в стране пенсионной реформы, в рамках которой подразумевается увеличение пенсионного возраста на пять лет для всех.

Причем с момента вступления этих изменений в силу критика реформы только усилилась. Эксперты, к примеру, говорят, что должного эффекта для федерального бюджета она не принесла, да и бюджет ПФР остается дефицитным. Наконец, обещанный пенсионерам рост выплат оказался настолько скромным, что его каждый раз уверенно «съедает» инфляция. Все это породило массу разговоров о несостоятельности реформы и предложений откатить ее назад. Даже в Госдуме представители системной оппозиции регулярно выступают с осуждением повышения возраста выхода на заслуженный отдых и раз за разом предлагают коллегам от партии власти рассмотреть вопрос об отмене «антисоциального» законопроекта.

Более того, разговоры о необходимости отменить реформу и вернуться к прежним параметрам пенсионного возраста в стране оказались настолько активными, что отдельные эксперты даже сумели спроецировать их на предстоящее послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Дескать, для повышения рейтингов власти перед следующими парламентскими выборами глава государства вполне может объявить об отмене пенсионной реформы.

Между тем, как считает заместитель главы центра развития ВШЭ Валерий Миронов, вернуть прежний возраст выхода на пенсии россиянам власти могут лишь в том случае, если доходы федерального бюджета резко возрастут. И помочь в этом, убежден эксперт, может только один фактор – повышение цен на нефть. Более того, по его словам, в будущем нечто подобное действительно может произойти. Об этом он рассказал в разговоре с News.ru.

«Если будет повод, к примеру, в бюджете появятся деньги, то в этом случае, наверное, что-то подобное возможно. Россия вполне может вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию», –отметил Миронов. 

При этом специалист добавил, что рост цен на нефть должен быть довольно устойчивым, а сами они должны достичь отметки выше 100 долларов за баррель. Важно отметить, что на данный момент «черное золото» торгуется на уровне 60-62 долларов за баррель, что далеко от заявленных экономистом показателей.

В то же время Миронов добавляет, что инвесторы уверены – в скором времени в мире начнется новый сырьевой цикл, в рамках которого может резко повыситься стоимость не только нефти, но и газа, поскольку на эти ресурсы образуется повышенный спрос. А потому шансы на подобное развитие событий действительно есть. При этом эксперт убежден, что если у властей появится возможность снижения пенсионного возраста, то такие меры следует вводить не по всей России, а лишь для жителей отдельных регионов или конкретных категорий граждан.

 

Теги: #Тарифы и цены #Путин #Госдума #Нефть #Пенсии #Медведев #оппозиция #послание президента #выборы в Госдуму #Газ

Рубрика: Общество

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