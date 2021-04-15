Хаос в Кремле: политолог рассказал о "битве силовиков с либералами"

Значительное обострение внешней ситуации, в том числе конфликта в Донбассе, в определенной степени отвлекло внимание общества от процессов, происходящих внутри страны. На это, к слову, политологи намекали еще в те дни, когда активно обсуждались цели и причины внушительного передвижения российских войск к южным границам и поближе к Украине.

Между тем внутренняя политическая ситуация в России по-прежнему остается турбулентной, на что эксперты не перестают указывать каждый раз, когда власти дают для этого повод. Очередным поводом для открытия «окна дискуссий» стали сообщения о новом усилении давления на оппозицию. Сначала появились тревожные заявления штабов Навального о давлении на их представителей в регионах, а в минувшую среду СМИ сообщенили об обысках в редакции журнала «DOXA» и в жилье нескольких его сотрудников.

Как отмечает известный российский политолог Илья Гращенков, последние события в очередной раз указывают на продолжающуюся в российских элитах борьбу между силовиками и либеральными правящими кланами. Причем, убежден специалист, лидерство в данном контексте принадлежит именно силовому блоку, что в перспективе может обернуться для страны серьезными последствиями.

«Крайняя битва силовиков против либералов, или как разделились «кремлевские игроки». Эскалация на внешних флангах, прежде всего, через угрозу большой войны с Украиной, а также усилившееся давление на оппозицию внутри России, приводит к тектоническим сдвигам в вертикали российской власти. Теперь все тотально не доверяют друг другу, о чем свидетельствует сама система управления, которая регулярно обрастает все более новыми координационными центрами, оперативными штабами, ЦУРами и другими контролирующими структурами. Что уж говорить о росте разного рода общественных комитетов и фронтов. Этот хаос в вертикали власти является прямым следствием идущей в ней же номенклатурной войны.

Ключевые участники наступления – так называемые силовики, неологизм, который был образован посредством смешения самых разных ветвей судебных и правоохранительных органов. Однако в российском политическом жаргоне «силовики» – это не столько прокуроры и следователи, сколько те, кто привык опираться на них в рамках реализации своих властных полномочий. Куда более правильным было бы разделить кремлевских игроков на умеренных и максималистов.

К примеру, для максималистов важна только власть, она для них слаще женщин и вина, как говаривал Хрущев. Пример прихода к власти такой группы можно увидеть в Венесуэле времен позднего Чавеса и Мадуро. Разруха, которая неминуемо наступает вследствие эпохи военного коммунизма, никак не отражается на быте верхушки, скорее напротив. Зато удовольствие становится главным стимулом для ее удержания.

Что же касается умеренных, которых первые просто считают трусами, то они не хотят лишаться роскоши в личной жизни в соединении с властью, а потому сохраняют умеренное отношение к Западу, поскольку для них часть власти – их личное богатство, и это богатство давно выведено из страны.

При этом для обеих групп идеалом является СССР. А если же идеалом становится Запад, то это уже «либеральная оппозиция». Как бы там ни было, у каждой из групп есть свое понимание советского в разные периоды. К примеру, в свое время ходили слухи, что сам Владимир Путин, молодость которого прошла во времена Андропова, больше всего симпатизирует именно этому периоду в истории страны.

Весь минувший год велась стихийная борьба максималистов с умеренными за различные сценарии выхода из негативных ситуаций, вроде падения экономики или пандемии. И в 2021 году перевес оказался явно на стороне максималистов, поэтому на фоне происходящего можно увидеть сознательный план победителей, которые планируют трансформировать государство в сторону их «идеального советского». Речь идет о сословном обществе, основанном на современных технологиях – своего рода цифровом феодализме. Вот только ресурсы в таком будущем будут очень ограничены, и если сейчас умеренным не удастся перехватить повестку, то они могут быть попросту вытеснены из системы. Поэтому сислибам на данный момент необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы и дать силовикам решающий ответ. И возможная встреча Байдена с Путиным на этом фоне может стать неплохим поводом для таких действий», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.