Операция двойного назначения: политолог раскрыл настоящие причины обострения на Донбассе

Западная пресса, а также политологи в России и Украине не оставляют попыток разобраться как в причинах, так и в возможных последствиях нынешнего обострения ситуации вокруг Донбасса. Перемещение российских войск у границ Украины многие называют ответом Москвы на появлявшиеся еще в первые месяцы текущего года сообщения о том, что Киев активно стягивает к линии разграничения в Донбассе военную технику и вооружение. Россия, дескать, таким образом послала украинским властям и западному миру сигнал о готовности встать на защиту самопровозглашенных республик.

Есть и другие версии, в том числе и о подготовке военной операции против Украины. Ее, как правило, придерживаются западные и украинские эксперты, а также ряд политиков и функционеров.

Между тем, как считает политолог Александр Кынев, резкое обострение отношений между Киевом и Москвой может быть спровоцировано совсем другими причинами. Как высказался эксперт в эфире радиостанции «Эхо Москвы», в действительности стягивание российских войск к украинским границам спровоцировано желанием президента Путина получить своего рода моральную компенсацию после нашумевшего интервью его американского коллеги Джо Байдена, вызвавшего большой резонанс в мировых СМИ.

«Полагаю, то, за чем мы сейчас наблюдаем – это операция двойного назначения. И у этой операции есть две причины. Ключевая причина заключается чисто в психологической истории. Результат уже в принципе получен: Байден позвонил Путину и между ними состоялся разговор. Как мне кажется, первая история – она о том, что первое лицо сильно обижено. Есть ведь нашумевшее интервью американского президента, в котором он утвердительно ответил на вопрос журналиста. А теперь есть еще и громкая победа после этого.