Кто во власти играет за Навального? Политолог рассказал любопытные детали голодовки оппозиционера

Объявленная известным российским оппозиционером Алексеем Навальным голодовка с требованием к ФСИН и администрации покровской исправительной колонии об обеспечении доступа к нему лечащего врача позволила ему в очередной раз возглавить условные «топы» отечественных новостных и политических изданий.

Причем, шаг Алексея Анатольевича в экспертной среде продолжают обсуждать довольно активно, давая ему самые разные оценки – от тонкого расчета, до отчаяния и эмоциональности.

Между тем, пока большая часть политологов оценивает происходящее именно с точки зрения выбранной Навальным стратегии и позиции властей в этом отношении, политолог Илья Гращенков предлагает взглянуть на проблему под несколько иным углом. Во-первых, отмечает он, голодовка Навального поможет ему перебить повестку власти в преддверии долгожданного послания Путина Федеральному собранию. Кроме того, эксперт обратил внимание и на действия ФСИН, которые привели к нагнетанию обстановки, как минимум в информационном пространстве, добавив, что подобное отношение к осужденному играет вовсе не на руку власти. ФСИН, убежден он, в данном контексте словно «пытается помочь оппозиции» и лично Навальному.

«Алексей Навальный снова попал в медиа повестку, хотя еще на минувшей неделе он был практически полностью из нее удален. [...] Этот шаг [объявление голодовки] стыкуется с объявленной его соратниками подготовкой к акциям за свободу Навальному на сайте, где должны пройти регистрацию полмиллиона человек, выступающих в поддержку оппозиционера. На данный момент таких регистраций уже свыше 300 тысяч, то есть, заявленных целей сайт может достичь уже в первые дни апреля.

Примечательно, что подготовка к акциям в поддержку Алексея Навального проходит непосредственно на фоне подготовки послания президента Владимира Путина, которое должно быть озвучено 22 апреля. В своем «ленинском послании», а оно будет проходить в день рождения основателя СССР, глава российского государства может объявить о положительных сдвигах в борьбе против коронавируса, что должно стать благоприятным фоном для старта избирательной кампании перед осенними думскими выборами. И если акции в поддержку «узника совести» будут проходить как раз перед посланием Путина, то сторонникам Навального в очередной раз удастся перехватить у власти внутреннюю повестку.

В этом смысле вообще непонятно, зачем продолжать издевательства над оппозиционером. Созданный властями негативный фон в конечном счете бьет непосредственно по системе, выставляя ее мелочной и слабой, а также не способной ни решительно расправиться со своим врагом, ни проявить милосердие сильного, который добился победы и тем самым способен проявить снисходительность.

В результате формируется ощущение, что они просто пытаются помочь оппозиции, выступая в роли театральных злодеев. Как бы там ни было, но президентское послание готовилось настолько долго, что уже утратило остроту. Придать ему актуальности может только связка с выборами, но если оппозиция сможет эту тему перебить, то старт предвыборной кампании в очередной раз будет смазан, как это произошло в начале зимы, когда Алексей Навальный прилетел в Россию», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.