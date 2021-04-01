Кремль отказался комментировать голодовку Алексея Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы журналистов об объявленной накануне голодовке политика Алексея Навального, который требует оказания ему медицинской помощи, находясь в колонии ИК-2 в Покрове во Владимирской области.

«Нет, никакого комментария нет», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на запрос журналистов (цитата по «Дождю»).

Российский экономист Сергей Гуриев, который был ректором РЭШ и главным экономистов Европейского банка реконструкции и развития, полагает, что Владимир Путин все-таки должен принять меры в связи с требованиями Навального: «Главная обязанность Президента — обеспечение соблюдения Конституции. Статья 21 ч.2 Конституции РФ: "Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию"», — пишет он. Также он настаивает, что неоказание медицинской помощи также является «пыткой».

Напомним, что Навальный объявил голодовку, сочтя это крайней мерой, так как хочет сохранить обе ноги. Он считает, что других способов повлиять на эту ситуацию у него сейчас нет. У него сильные боли в спине и ноге, его перемещения затруднены, но никакой значимой медицинской помощи ему, по его же словам, не оказывают. Более тысячи врачей уже подписались под письмом с требованием пустить к политику врача, которому он доверяет, отмечая, что этот вопрос не носит политического характера, а является проявлением гуманности.

Европейский суд по правам человек требовал освободить Навального ещё до его этапирования в колонию в качестве обеспечительной меры на время рассмотрения дела. Российские власти это требование ЕСПЧ исполнять отказались.