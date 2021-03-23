"Давайте называть нашу систему Коза ностра": Потапенко намекнул на "общак Белозерцева"

По словам Дмитрия Потапенко, пензенский губернатор знал о предстоящем аресте и понимает, за что расплачивается. Известный экономист дал развернутый комментарий по поводу задержания Ивана Белозерцева.

– Я сразу скажу о том, о чём никто комментариев давать не будет: о поездке господина Белозерцева в Москву и в один из подпензенских пансионатов за несколько дней до задержания, – рассказал Дмитрий Потапенко в интервью «Breaking News» на YouTube. – Как минимум за 4-5 дней до задержания Белозерцев, по моей информации, знал, что он будет арестован и что это такая плата «за».

Мы видим передел фармрынка, к которому не очень разумно решил приложиться господин Белозерцев, – поясняет Потапенко. – Борис Шпигель был ещё при предыдущем губернаторе Бочкарёве, которого иначе как Долькой никто не называл.

«Губернаторопад» у нас обычно связан не с тем, что губернатор не исполнил должностные обязанности по отношению к народу, а с тем, что он не исполнил обязанности в рамках своей «камарильи» и нарушил куртуазность поведения.

Иван Белозерцев // фото: Global Look Press

Несмотря на то, что каждый губернатор показывает впечатляющие цифры на перевыборах, голосованиях за поправки к Конституции, на выборах президента РФ – проваливаются они на одном и том же, – подчеркивает Дмитрий Потапенко. – Каждый раз, когда появляется информация о каких-нибудь 400 миллиардах или миллионах у какого-нибудь полковника Передержкина, который передерживает этот общак, хочется задать фундаментальный вопрос: может быть, нашу систему управления надо называть Коза ностра и смотреть, где у нас какие семьи? И в зависимости от того, кто к какой семье принадлежит – к семье Тарталья или к семье Капуччини, следить, развивается или не развивается область.

Николай Васильев.