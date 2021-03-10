"Это узаконивание коррупции": чиновникам хотят разрешить брать взятки

В интервью Sobesednik.ru известный предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко заявил: он рассчитывает, что законопроект об освобождении работников госкомпаний от наказания за коррупцию все же не будет принят. Иначе Дикий Запад, по мнению предпринимателя, «станет яслями по сравнению с нынешней Россией».

10 марта Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об освобождении чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний от ответственности за нарушения антикоррупционных законов, наступивших в не зависящих от них обстоятельствах.

Законопроект № 1078992-7 предусматривает, что представителей власти освободят от ответственности за несоблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований, если нарушение будет признано последствием обстоятельств, не зависящих от обвиняемого.

С коррупцией в России борются все больше на словах и с помощью плакатов//фото: Global Look Press

– Я все же надеюсь, что эта история не получит продолжения, потому что коррупция разъедает страну, – считает Дмитрий Потапенко. – И поэтому освобождение от наказания за коррупцию, ее узаконивание, на мой взгляд, приведет страну к тому состоянию, что Дикий Запад с его наличием кольта у каждого покажется яслями по сравнению с нынешней Россией.

Ответил Потапенко и на вопрос, почему бы тогда вообще не узаконить коррупцию в стране для всех поголовно.

Дмитрий Потапенко//фото: стоп-кадр YouTube

– Это будет проблемой, потому что тогда под этот закон подпадут все «главные коррупционеры» нашей страны – врачи и учителя.

Удивительно, но по странному стечению обстоятельств именно они берут больше всех, а не те, у кого находят дворцы, домики для уточек, шубохранилища и слитки золота в подвалах.

А если говорить серьезно, то совершенно понятно, что этот закон – подстилка соломы в то место, где упадешь. Осталось только прайс-лист вывесить и брать по чину, чтобы не было никаких проблем и не заморачиваться лишний раз.

Потапенко назвал врачей и учителей "главными коррупционерами". В кавычках//фото: Global Look Press

И все же Потапенко верит, что законопроект не будет принят и подписан президентом.

– Мне бы очень хотелось рассчитывать на отказ от законопроекта. Может, кого-то избиратели ударят по рукам, хотя это маловероятно. Может, на это смогут повлиять сентябрьские выборы в Госдуму... чтобы не нервировать народ, закон перенесут на попозже, да и забудут о нем, – не теряет веры Потапенко.