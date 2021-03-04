Гудков высмеял "Отряды Путина": Этой чей-то проект за чай и пряники?

Политик Дмитрий Гудков предположил, кто может стоять за «Отрядами Путина», которые регулярно выпускают разные виодеоролики в поддержку политики президента, и сколько это может стоить организаторам.

– «Отряды Путина» выложили очередной видеоролик, – заметил Гудков. – Давно за ними слежу и сначала думал, что это какая-то ирония, что-то вроде персонажа по имени Виталий Наливкин. Там, напомню, актер играет роль председателя исполнительного комитета, и у него миллионные просмотры в YouTube. Доходило до того, что его сажали на несколько суток. Но тут вроде как на полном серьезе выходят какие-то странные люди в поддержку Путина, с какими-то идиотскими лозунгами…

Сначала я не понимал, почему они этим занимаются, ведь это дискредитирует президента, – признался Дмитрий Гудков. –. Поэтому пришел к выводу и не исключаю, что «Отряды Путина» – это тоже чей-то проект, который кем-то финансируется или просто поддерживается. Тем более, что много денег не нужно, – сказал политик в эфире радио «Серебряный дождь».

Дмитрий Гудков//фото: Global look Press

– Ну, сколько, например? – решил уточнить ведущий программы Виктор Набутов.

– Да им налить чаю с пряниками вполне достаточно, – посмеялся Гудков. – А если серьезно, можно сколько угодно иронизировать над этим проектом, но, возможно, он направлен на кого-то, кому-то нравится и на кого-то это действительно воздействует.

Отметим, что YouTube-канал «Отряды Путина» появился летом 2012 года, но стал популярным не так давно. У него немного подписчиков (26 тысяч), но просмотров – более 24 миллионов. В новом ролике «Отряд Путина» потребовал «закрыть аморальную соцсеть Клабхаус». За 2 дня ролик собрал 116 тысяч просмотров.

Сергей Бегишев.