"Отряды Путина" призвали мировое сообщество не признавать выборы в США

Движение «Отряды Путина» выступило с видеообращением по поводу президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, пишет Znak.com.

«Сплошное бардачное шоу, устроенное на весь мир. Из всех источников информации видно, что все возмущены [этими выборами]. Они [американцы] лезут в политическую и внутреннюю жизнь других стран, а у себя порядка навести не могут. Позорище на весь мир», — говорит активистка в кадре.

Завершается видеообращение словами «Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке».

Неформальное движение «Отряды Путина» было создано в Краснодаре политиком Маратом Динаевым. В нем состоят в основном женщины-пенсионерки. Особую известность движение получило после атаки на местный штаб Навального.