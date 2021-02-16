Кремль потерял власть: Дмитрий Гудков рассказал, кто на самом деле управляет Россией

Порой довольно интересно наблюдать за изменчивостью обстановки в России. Хотя изменения эти в большинстве своем происходят в головах, поскольку реальная ситуация так быстро меняться просто не может. Ведь если прислушаться к голосам экспертов, то за последние шесть месяцев в России как минимум несколько раз менялась власть. И даже действующий президент Владимир Путин не менее трех раз находился едва ли не на волоске от того момента, чтобы окончательно уйти из большой политики и спешно передать власть в другие руки.

Впрочем, на то они и эксперты, чтобы порой не просто удивлять своими смелыми прогнозами, но еще и формировать на их основании определенное видение. К примеру, можно вспомнить доктора исторических наук Валерия Соловья, по версии которого кардинальное изменение ситуации в России, а вместе с ним и смена власти, произойдут еще до конца 2021 года. Были и другие специалисты, неоднократно отмечавшие, насколько ослабла действующая власть и даже делавшие непрозрачные намеки на то, что глава российского государства растерял влияние и подвержен манипуляциям со стороны определенных группировок из правящих элит, которые по большому счету и принимают все ключевые решения в стране.

И это лишь верхушка айсберга, поскольку можно еще вспомнить депутата Государственной думы Евгения Федорова, продолжающего проводить в массы свою теорию о том, что Россия фактически управляется извне, правда, в его случае речь идет об утрате контроля Путиным, президент «по Федорову», напротив – единственный, кто противостоит элитам, полностью подконтрольным Западу.

Причем, казалось бы, на фоне событий двух последних месяцев, в рамках которых власть продемонстрировала решительную готовность максимально встречать любые попытки дестабилизации и «раскачивания лодки», подобные версии должны были бы отпасть. Но и на этом фоне появились разговоры об утрате президентом контроля. Правда, теперь они касаются перехода власти в руки силового блока. Подобное мнение не так давно озвучил российский политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в интервью RTVI. Причем, позиция Дмитрия Геннадьевича во многом совпадает с позицией его довольно известного отца – предпринимателя, политика и отставного полковника ФСБ Геннадия Гудкова.

«Я думаю, что в России все решения сейчас принимают не в Кремле, а где-нибудь на Лубянке. Меня не покидает ощущение, что все происходящее в стране – прямой след того, что партия войны и партия силовиков давно управляет всеми процессами в России.

Если раньше силовики были инструментом администрации президента, то сейчас складывается ощущение, что администрация президента стала инструментом силовиков», – отметил Дмитрий Гудков.