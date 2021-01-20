"Определенная группа людей приготовила Путину замену": Караулов сделал неожиданное заявление

Вот уже третий день в России идет оживленная дискуссия вокруг возвращения в страну известного оппозиционера Алексея Навального и последовавших за этим событий. Причем чаще всего в задержании и аресте популярного блогера отдельные политологи винят Кремль и даже лично российского президента Владимира Путина.

Впрочем, как считает политолог Андрей Караулов, на самом деле история с возвращением Навального и его уголовным преследованием на родине имеет куда более глубокие корни, чем может показаться на первый взгляд. Происходящее с оппозиционером эксперт и вовсе называет «ползучим государственным переворотом», а главу российского государства – пострадавшим от этих событий наравне с тем же Алексеем Навальным.

«История с Навальным – ползучий государственный переворот, который разыгрывается по определенному сценарию. Определенная группа людей приготовила Владимиру Путину замену, и Навального они разыгрывают уже по собственному сценарию. Это не сценарий Путина, он в этой истории также пострадал – это позор прежде всего на его голову.

Но есть определенные силы, которые боятся Байдена, боятся новых санкций, которые понимают, что выборы в Государственную думу могут закончиться катастрофой для всех политических элит вместе взятых. Они мягко подвигают Путина к уходу на давно заслуженный отдых. Причем делают они это крайне неуклюже, грубо и вызывающе», – заявил Андрей Караулов.