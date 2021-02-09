"Мем смешной, ситуация – страшная": пародия на фильм Навального о "дворце" взорвала сеть

Вот уже более года в Сети существует довольно забавный проект, авторы которого создали персонажа по имени Виталий Наливкин. Согласно задумке, председатель исполнительного комитета Уссурийского района Виталий Наливкин как никто другой из его коллег близок к народу и всегда готов прийти на помощь простым людям. Разумеется, та задорная непосредственность, с которой Наливкин берется решать проблемы россиян, быстро пришлась по душе довольно широкой аудитории, а потому персонаж довольно быстро набрал популярность.

Не так давно авторы этого проекта опубликовали новый ролик, который стал своего рода ответом Алексею Навальному на его расследование о «дворце в Геленджике». В их сюжете в ироничной форме рассказывается о тайном дворце Виталия Наливкина. Примечательно, что в своем видео блогеры использовали кадры из реального расследования Навального, проведя ряд довольно забавных параллелей с выдуманной «элитной недвижимостью» придуманного ими героя.

И эта затея снова оказалась успешной. Ролик был опубликован совсем недавно, но за первые несколько часов после появления в сети уже успел набрать более 660 тысяч просмотров. Разумеется, до фильма известного оппозиционера о «дворце Путина», набравшего свыше 110 миллионов просмотров, этому ролику еще далеко, однако, судя по динамике увеличения просмотров и бурной реакции пользователей, у него есть все шансы потягаться со своим прототипом.

К слову, пользователи отреагировали на ролик с присущим им юмором, хотя и отметили, что, несмотря на иронию, сама ситуация, если спроецировать ее на российскую действительность, выглядит несколько пугающе. «Мем смешной, ситуация – страшная», – тонко подметил один из комментаторов.

Большинство же принялись шутить в комментариях и даже предлагать избрать Виталия Наливкина президентом России. «Каждому россиянину по дворцу. Наливкина в президенты!», «За такие заслуги перед народом не жалко и три дворца», «Наливкин, алко-дискотека, все сходится», «Особенно убил огромный бассейн перед дворцом», «Можно только представить, какая там комната для грязи», – шутят в комментариях пользователи.