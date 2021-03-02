Памятник на Лубянке: Венедиктов рассказал о «рискованном шаге» Собянина

Странно это или нет, но отчасти скандальная история с выбором памятника для установки на Лубянской площади перед зданием ФСБ, которая сначала дошла до голосования и борьбы между сторонниками Дзержинского и Невского, а потом так же неожиданно была «закрыта» решением столичных властей и лично мэра Москвы Сергея Собянина, продолжает, словно эхо, отзываться в разного рода дискуссиях.

Одна из таких дискуссий ведется вокруг роли Сергея Семеновича во всей этой истории и даже его политических перспектив и амбиций. К примеру, ряд экспертов полагают, что решение остановить споры по поводу оптимального варианта монумента было принято на самом высшем уровне и мотивировано желанием не допустить открытого противостояния между условными «либералами» и «силовиками» в высших эшелонах власти и сочувствующих им слоев общества. Что же до Собянина, то его роль в данной ситуации сторонники этой версии склонны считать поверхностной, дескать, столичный градоначальник лишь объявил о решении, принятом где-то в высоких кабинетах Кремля и не исключено, что лично президентом Путиным.

Между тем не стоит забывать, что еще совсем недавно политологи приписывали Собянину довольно серьезные политические амбиции, пусть многие из них и не верят в реальность подобных перспектив, особенно на фоне некоторой напряженности в противостоянии столичной администрации и федерального центра на первых этапах пандемии. А потому нельзя исключать и варианта, при котором Сергей Семенович самостоятельно решил вмешаться в игру, либо пытаясь обозначить свое присутствие на большой политической арене, либо не желая развития конфликта на «вверенной ему территории», чтобы не понести серьезный репутационный ущерб.

Причем сторонников версии о том, что мэр Москвы принял такое решение лично, не так уж и мало. В их число, к примеру, входит главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. В интервью Алексею Пивоварову журналист отметил, что решение глава столичной администрации принимал лично, хотя и признал, что с политической точки зрения это довольно рискованный шаг.