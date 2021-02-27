Конфликт во власти: эксперт назвал истинную причину остановки голосования по памятнику для Лубянки

История вокруг выбора варианта памятника для его установки на Лубянке перед зданием ФСБ оказалась весьма скоротечной. Между тем, дискуссия на эту тему даже за столь короткий период времени успела претерпеть несколько неожиданных поворотов. А вот решение столичных властей «закрыть вопрос» и оставить Лубянскую площадь в ее нынешнем виде, озвученное лично столичным градоначальником Сергеем Собяниным, выглядит не столько логичным и правильным, сколько единственным вариантом из возможных, который позволил завершить всю эту историю, не спровоцировав серьезного конфликта в обществе.

И ведь, на самом деле, как высказался Сергей Семенович, общество, выбирая между Дзержинским и Невским, практически разделилось. Только если мэр Москвы говорит о каком-то поверхностном идеологическом разделении среди обычных людей, принимавших участие в остановленном недавно голосовании, то эксперты считают неожиданно возникшие разговоры вокруг памятника едва ли не провокацией, которая вполне могла привести к реальном конфликту в элитах, представляющих силовые и либеральные круги.

К примеру, как пишет в своем авторском Telegram-канале известный российский политолог Илья Гращенков, тема с памятником для Лубянки могла быть спровоцирована искусственно, чтобы отвлечь внимание общественности от новостей об этапировании недавно осужденного оппозиционера Алексея Навального в колонию. Однако она вполне могла спровоцировать для властей дополнительные проблемы, именно по этой причине, убежден эксперт, от нее решили так быстро отказаться.

«Сергей Собянин, как главный "либерал", решил оставить Лубянскую площадь в покое. В принципе, тема уже отработана и даже сумела перебить повестку с этапированием Алексея Навального в колонию, а это значит, что историю с противостоянием Александра Невского и Феликса Дзержинского можно закрывать, пока она не успела перерасти в что-то более серьезное.

Противостояние между "силовиком" и "либералом" действительно грозило обернуться реальным конфликтом в "верхах власти", отдельные особо впечатлительные почитатели Феликса Эдмундовича на самом деле почувствовали, что восстановление "исторической справедливости" превратится в реванш чекистов над системными либералами, сумевшими одержать верх еще в девяностых.

Именно по этой причине было решено душить спор в зародыше. Разумеется, Сергей Собянин озвучил свое решение, предварительно его согласовав, в этом нет никаких сомнений. Это же свидетельствует о том, что Кремль решил сохранить прежний курс, который лежит где-то между Невским и Дзержинским», – пишет эксперт.