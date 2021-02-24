Человек из нынешнего Политбюро: Венедиктов рассказал, кто будет "после Путина"

Пожалуй, сейчас даже самые внимательные наблюдатели из тех, кто тщательно следит за экспертной дискуссией вокруг «транзита власти» и «выбора преемников» российскому президенту Владимиру Путину, не смогут с уверенностью ответить на вопрос о том, сколько имен произносилось политологами, журналистами и экспертами из других областей в разрезе выбора кандидатов на президентский пост в будущем.
Разумеется, есть ряд фигур, которые обсуждаются чаще других и считаются наиболее вероятными из общего списка кандидатов. Нередко, к примеру, велись разговоры вокруг президентских перспектив нынешнего премьера Михаила Мишустина, не сбрасывался со счетов и бывший глава правительства Дмитрий Медведев, которому, как принято считать, Путин безоговорочно доверяет, самым вероятным кандидатом из силового блока называли главу Минобороны Сергея Шойгу. А ведь были еще и такие менее очевидные кандидаты, как Патрушев и Кудрин, ряд молодых и «перспективных» губернаторов, упоминались даже президентские амбиции мэра Москвы Сергея Собянина.
Как бы там ни было, но в последние месяцы дискуссия на эту тему заметно сбавила обороты, а о кандидатах на роль «преемника» эксперты все чаще говорят расплывчато, стараясь не называть конкретных имен, а просто обозначить возможные параметры подобных фигур.
К примеру, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, отвечая на прямой вопрос слушателей относительно того, кого россиянам следует ожидать «после Путина», решил провести исторические параллели.
«После Путина следует ожидать человека из нынешнего Политбюро, который возьмется за реформирование всего того, что сделал Путин. Это будет своего рода история Горбачева после Брежнева, или Хрущева после Сталина», – отметил Венедиктов.