Человек из нынешнего Политбюро: Венедиктов рассказал, кто будет "после Путина"

Пожалуй, сейчас даже самые внимательные наблюдатели из тех, кто тщательно следит за экспертной дискуссией вокруг «транзита власти» и «выбора преемников» российскому президенту Владимиру Путину, не смогут с уверенностью ответить на вопрос о том, сколько имен произносилось политологами, журналистами и экспертами из других областей в разрезе выбора кандидатов на президентский пост в будущем.

Разумеется, есть ряд фигур, которые обсуждаются чаще других и считаются наиболее вероятными из общего списка кандидатов. Нередко, к примеру, велись разговоры вокруг президентских перспектив нынешнего премьера Михаила Мишустина, не сбрасывался со счетов и бывший глава правительства Дмитрий Медведев, которому, как принято считать, Путин безоговорочно доверяет, самым вероятным кандидатом из силового блока называли главу Минобороны Сергея Шойгу. А ведь были еще и такие менее очевидные кандидаты, как Патрушев и Кудрин, ряд молодых и «перспективных» губернаторов, упоминались даже президентские амбиции мэра Москвы Сергея Собянина.

Как бы там ни было, но в последние месяцы дискуссия на эту тему заметно сбавила обороты, а о кандидатах на роль «преемника» эксперты все чаще говорят расплывчато, стараясь не называть конкретных имен, а просто обозначить возможные параметры подобных фигур.

К примеру, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, отвечая на прямой вопрос слушателей относительно того, кого россиянам следует ожидать «после Путина», решил провести исторические параллели.