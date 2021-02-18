Такой чести не удостаивался даже Путин: СМИ назвали скрытого кандидата в "преемники" от "либералов"

После того как российский президент Владимир Путин провел встречу с лидерами думской «большой четверки» (крупнейших фракций нижнего парламента: Единая Россия, ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия), в экспертных кругах заговорили о том, что Кремль фактически с этой даты начинает планомерную подготовку к парламентской избирательной кампании, которая завершится выборами в сентябре 2021 года.

Между тем отличительной особенностью прошедшей встречи, на которую обратили внимание как провластные, так и оппозиционные СМИ, стала очевидная консолидация «системной оппозиции» вокруг единого властного центра в стране. И если прежде думскую оппозицию таковой считали лишь на бумаге, то сейчас, как утверждают многие политологи, она окончательно продемонстрировала свою полную интеграцию с властью и готовность подыгрывать ей в сложной ситуации.

На этом фоне отдельного внимания заслуживают условные силы, против которых должно действовать подобное объединение, тем более что транзит власти, дискуссия вокруг которого ведется уже не первый месяц, набирает обороты и становится определяющим фактором в будущих политических и административных шагах Кремля. И по этому поводу у экспертов тоже есть немало мнений и версий.

К примеру, как пишут авторы популярного Telegram-канала «НЕЗЫГАРЬ», кроме очевидного формирования новой политической конструкции в России бросается в глаза и еще одна ключевая особенность. Речь о наличии у так называемых «либеральных сил», которые в преддверии парламентских выборов и будут противостоять властной вертикали, реальной ставки на реального кандидата, который должен быть представлен в качестве альтернативы наиболее вероятному кандидату на роль «преемника Путина» – экс-премьеру Дмитрию Медведеву.

«Встреча главы государства с руководителями фракций Государственной думы показала, что в стране сложилась устойчивая политическая конструкция.

Во-первых, под мощным внешним давлением западных стран сформировался консенсус внутри элит и социальных сил, которые представлены в парламенте. Заявление Путина о недопущении "ударов по суверенитету и праву российского народа быть хозяином на своей земле" получило поддержку со стороны всех лидеров фракций. В будущем оно станет смысловым стержнем избирательной кампании, который объединит всех.

Во-вторых, важнейшая внутренняя политическая задача по Путину – это качественное улучшение жизни людей. Ее решение невозможно без ключевого фактора – сглаживания социального расслоения и оптимизации природной ренты вместе с приватизационными доходами. Эту идею с некоторыми оговорками лидеры "большой четверки" также поддержали.

В-третьих, совокупность внешних и внутренних политических трендов также предопределяет развитие патерналистских подходов в управлении базовыми отраслями вместе с развитием малого и среднего предпринимательства, как инструмента удовлетворения потребительского спроса. Владимир Путин, к примеру, поддержал идею Геннадия Зюганова провести тщательный анализ необходимости приватизации оставшейся госсобственности. Вместе с тем была обозначена необходимость усиления госконтроля в сфере IT, которую США используют для воздействия на россиян.

В-четвертых, тенденции, которые были обозначены в рамках дискуссии, предельно сужают политическое пространство для сторонников либерализма в его американском понимании. Снижается потенциал и властные возможности условной старой семейной группировки, которая традиционно ориентируется на Соединенные Штаты и их союзников. Это может спровоцировать передел собственности в пользу госструктур и знаковые перестановки в правительстве.

Все эти перспективы вынуждают старых олигархов формировать повестку сопротивления, выдвигая своего нового лидера в качестве альтернативы Медведеву. Беспрецедентная демонстрация на федеральном телеканале многосерийного фильма про Кудрина помогла прояснить, на кого именно хотят сделать ставку проигрывающие либералы в условиях трансфера власти, ведь ни один другой государственный деятель, в том числе Путин, такой чести прежде не удостаивался», – пишут авторы канала.