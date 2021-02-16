"Латентный либерал": эксперт не поверил в отговорки Медведева после публикации "фонарей"

Парадокс или нет, но бывший глава российского правительства Дмитрий Медведев, неожиданно отправленный в отставку в самом начале 2020 года на фоне резкого падения рейтингов власти, в последние сутки снова превратился едва ли не в ключевую фигуру в российской политической среде. Более того, странность ситуации еще и в том, что Медведева в этот раз связывают с оппозиционным движением в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Пожалуй, уже нет смысла в подробностях рассказывать о целой череды событий, последовавших после публикации Медведевым на своей страничке в социальной сети Instagram серии фотографий зажженных фонарей аккурат перед началом всероссийской акции оппозиции в поддержку Алексея Навального и политзаключенных. Куда интереснее выглядит реакция общественности и экспертного сообщества на этот поступок бывшего президента и премьера.

К примеру, ряд СМИ и экспертов сразу же увидели в посте экс-премьера скрытый подтекст, однако их мнения по поводу реального его значения разделились. Одни называют произошедшее признаком солидарности с оппозицией, другие считают подобные фото насмешкой над недавней акцией в поддержку Навального и политзаключенных, третьи и вовсе убеждены, что ни о чем подобном Медведев, делая нашумевшие снимки, даже не думал.

Медведев, к слову, попытался пресечь спекуляции вокруг своего поста, хотя и не решился его удалить на пике волны интереса к указанным снимкам. В своем комментарии он отшутился фразой о том, что фото выложил в поддержку русской зимы, экологии и Греты Тунберг. Но после этого разговоры на данную тему только усилились, просто в них теперь акцентируют внимание еще и на ироничной риторике бывшего президента РФ.

Довольно интересное мнение по этому поводу в своем авторском Telegram-канале высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, назвав Медведева «латентным либералом» и отметив, что попытка завуалировать свой поступок политику не удалась.

«Дмитрий Медведев в своем репертуаре латентного либерала. Сначала запостил на своей страничке в Instagram зимние фонари, а после попытался завуалировать это. Но какое отношение фонари вообще могут иметь к русской зиме? А к изменению климата, где оно вообще? Ну и, наконец, причем тут Грета, о которой все давно забыли?

Дмитрий Анатольевич, Вы бы уже прекратили заигрывать непонятно с кем. Хорошо, хоть сердечки не нарезали в честь дня сами знаете кого. Как-то несолидно», – заочно обратился к герою этой истории эксперт.