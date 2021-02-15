Дмитрий Медведев поддержал Навального? Политолог о прошедшей акции с фонариками

Несмотря на в определенной степени несерьезное и в чем-то даже скептическое отношение к объявленной ранее и прошедшей 14 февраля акции оппозиции с фонариками, многие эксперты впоследствии были вынуждены признать, что эффект от этого мероприятия все-таки будет. И пусть он не сможет сформировать устойчивую политическую повестку, как это было в случае с массовым выходом людей в крупных городах на митинги, определенные задачи, возложенные оппозиционерами на «фонарики», были выполнены.

Отчасти столь положительная реакция на прошедшую акцию обусловлена в том числе и реакцией официальных властей, а также провластных СМИ на события 14 февраля. Поэтому все большее число экспертов отмечают, что, невзирая на немногочисленность участников мероприятия, оно все-таки удалось.

Более того, постепенно начали обнаруживать себя и весьма интересные детали акции, получившей символическое название «Любовь сильнее страха». К примеру, как пишет в своем авторском Telegram-канале известный российский политолог Илья Гращенков, прошедшей акции удалось не только вызвать широкий резонанс в СМИ, но еще и запомниться довольно неоднозначным поведением бывшего российского президента и экс-главы правительства страны Дмитрия Медведева. Напомним, Дмитрий Анатольевич опубликовал в социальных сетях пост, который вполне можно расценить как проявление солидарности, хотя не исключены и другие мотивы.

«Акция оппозиции с фонариками не стала массовой, но и назвать ее провальной нельзя. Власти с нескрываемым энтузиазмом откликнулись на ее проведение, в отдельных случаях собравшихся даже пыталась разогнать полиция, а Росмолодежь выступила со своим ответом – дарением цветов. Как мы уже говорили, мирные акции протеста несут в себе совершенно другие цели, нежели попытку сформировать политическую повестку, они играют фоновую роль и направлены, прежде всего, на создание локальный реляционных связей между жителями различных домов, улиц и даже районов.

В нынешней акции приняли участие не очень большое количество людей. Где-то собрались по два-три десятка человек, а где-то и вовсе по 1-2 человека. То есть, массовой ее не назовешь. Примечательно, что вечером в день проведения акции, примерно за час до ее старта, бывший президент Дмитрий Медведев на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал весьма двусмысленный пост с тремя фотографиями фонарей, которые были сделаны, судя по всему, в его резиденции. Несмотря на то, что этот пост был опубликован чуть раньше условного времени начала акции, и даже не был с ней напрямую связан, многие увидели в этом действии Медведева символический жест солидарности. Хотя не исключена и попытка просто хайпануть.