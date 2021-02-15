"Очень тонкий ход": политолог раскрыл долгосрочные последствия акции с фонариками

В минувшее воскресенье, 14 февраля, по всей России и даже во многих городах за ее пределами прошла акция под названием «Любовь сильнее страха». Вечером Дня всех влюбленных участники акции выходили во дворы и на улицы, зажигали фонарики и публиковали в социальных сетях снимки с соответствующими хештегами. Саму акцию было решено посвятить политзаключенным в целом и оппозиционеру Алексею Навальному в частности.

Несмотря на то, что многие отнеслись к этой акции с нескрываемым скептицизмом, даже из числа тех, кто откровенно сочувствует оппозиции в России, ее организаторы считают, что она увенчалась успехом. Свыше 20 000 публикаций в Twitter, еще около 8 000 публикаций в Instagram. При этом, в сравнении с другими акциями в поддержку осужденного не так давно оппозиционера, власти в этот раз практически не пытались препятствовать участникам мероприятия. Разумеется, без задержаний не обошлось и в этот раз, однако их число несоизмеримо меньше, чем во время уличных протестов неделями ранее.

Оценить эффект от этого мероприятия пока сложно, однако отдельные эксперты уже говорят о том, что «Любовь сильнее страха» может стать регулярной акцией, символизирующей поддержку россиян в адрес тех, кто оказался за решеткой по политическим мотивам и был разлучен со своими родными и близкими. Отсюда и столь символичная дата – день Святого Валентина.

К примеру, как пишет на своей страничке в социальной сети Facebook российский политолог и публицист Сергей Морозов, новая акция может превратиться в глобальный день борьбы за освобождение Навального и других политзаключенных, а ее формат оказался настолько удачным, что объяснить иностранцам суть происходящего не составит никакого труда.

«Буквально на наших глазах день Святого Валентина начал превращаться в глобальный день борьбы за освобождение Алексея Навального», – такими словами озаглавил свой пост Морозов. Далее эксперт рассуждает о том, к какому эффекту приведет проведение подобных акций.

«Все понимают, что Навальный будет сидеть долго. А потому формирование ежегодной традиционной "даты напоминания" об этом – это действительно мудрый и тонкий шаг. И это довольно разумно придумано, ведь форма выражения в данном случае является демонстративно не агрессивной, не противоречащей дате, к которой ее прикрепили – к дню всех влюбленных. Фактически сегодня мы принимаем участие в создании нового формата, который продолжит работать в этот же день и в 2022, и в 2023 году и вплоть до того дня, пока оппозиционер не выйдет на свободу.

Это довольно легко объяснить людям за пределами страны, дескать, русские превратили день Святого Валентина в праздник политзаключенных и всех, кого разлучили с их семьями, детьми и родителями в результате политических репрессий и приговоров бесчестных судов.

Мы с легкостью сможем объяснить своим коллегам и друзьям из любой другой страны мира, что это день, когда Анна Ахматова стоит в очереди в "Кресты". А потому "сердечко" в наших краях – символ разлученных сердец. А еще мы скажем: посмотрите, как безумствуют власти в этот день, наглядно себя проявляя.

Понятно, что этим вечером мы закладываем формат "долгого события", который будет функционировать до конца путинизма. Поэтому 10 секунд горящего огонька в небе – это уже не просто "флешмоб", это ежегодный традиционный день "народного горя", и это надолго, нужно лишь видеть эту перспективу», – пишет политолог.