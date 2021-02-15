Медведева заподозрили в участии в акции Навального, но он отшучивается

Бывший президент, бывший премьер-министр, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев накануне выложил в своем Instagram-аккаунте несколько фотографий, на которых были только снег, деревья и фонари. Многие считали это как хорошо законспирированное участие в акции соратников Алексея Навального «Любовь против страха», ведь в ней людям предлагалось как раз светить фонарями, однако признаваться в этом соратник президента Путина не спешит.

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На вопрос одного из комментаторов, не связана ли публикация с желанием поддержать оппозиционера, поучаствовав в его акции, Медведев ответил отрицательно: «Ошиблись, это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты», — написал он. Далее следуют три смеющихся смайлика.

Отменим, что акция оппозиции в новом формате прошла куда более спокойно, чем обычные: полиция на святящих фонариками людей никак не реагировала, о задержаниях также не сообщалось. Однако, насколько успешной оказалась эта акция, также установить довольно затруднительно.