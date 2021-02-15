"Мы сломали шаблон": Волков подвел итоги акции "Любовь сильнее страха"

Глава сети региональных штабов Алексея Навального и организатор прошедшей накануне акции «Любовь сильнее страха» Леонид Волков в своем Facebook подвел итоги флешмоба оппозиции, отметив, что смотреть нужно не на абсолютные цифры, а на «содержание» — истории разных людей по всей стране, которые решили выйти к себе во двор с фонариками и познакомились с единомышленниками, разделяющими их политические взгляды.

Волков пишет, что весь вечер читал в соцсетях сообщения о мероприятии и видел самые разные посты от тех, где во двор решались выйти десятки людей, до тех, в которых говорилось, что на акцию не явился никто или вышел один человек, оставшийся разочарованным. Однако количественные показатели, по его мнению, не важны, ведь людей в таком формате акции «принципиально невозможно посчитать». Он призывает смотреть на те истории, которыми делятся люди:

«Понимаете, за многие годы как-то в медиа — а потом и в массовом сознании — сложился абсолютно устойчивый шаблон восприятия любой протестной акции:

1. Сколько людей вышло.

2. Сколько было задержанных».

Политтехнолог сетует, что все – от журналистов до экспертов – годами обсуждали только эти две цифры, и кроме них от протестов ничего в сознании людей не оставалось.

«Вместо обсуждения содержания и политического смысла, всегда только обсуждение цифр. Всегда — но не в этот раз; мы сломали шаблон, — констатирует Волков. — И это, наконец-то, дает возможность говорить о ее [акции] содержании. Смотреть не на цифры, а на огромное количество разных историй: про победу над страхом, про радость встречи, про новые контакты и горизонтальные связи, про разочарования и приятные сюрпризы, про солидарность и любовь».