"Любовь против страха", Лукашенко ищет друзей и кредиты. Главное к 15 февраля

Накануне по всей России прошла акция оппозиции «Любовь против страха», согласно которой предлагалось выйти во двор с фонариком и постоять так 10 минут, выложив фотографии в соцсети. Количество участников флешмоба определить не представляется возможным, однако только в Twitter она набрала не меньше 14 тысяч записей с таким тегом. По данным «Открытых медиа», в TikTok число просмотров роликов с таким тегом достигло 3,9 миллиона. В некоторых дворах действительно вышли десятки людей, а в некоторых не было никого. Многие из участников выкладывали истории о том, как встретили соседей со схожими политическими взглядами. Известно, что участие в акции приняли телеведущие Ксения Собчак и Татьяна Лазарева, а также бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Организаторы пока не дали оценку проведенной акции. Политолог Аббас Галямов в эфире «Дождя» отмечает, что в ней есть один большой минус: мероприятие является больше индивидуальным, чем коллективным, как того требует политика: «Драться с ОМОНом [люди] готовы, а светить фонариками – нет».

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