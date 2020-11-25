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Меган Маркл рассказала о потере ребенка, призвав людей разделять чужое горе

Общество
15:39, 25 ноября 2020

Меган Маркл рассказала о потере ребенка, призвав людей разделять чужое горе
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В прошлом году у супруги принца Гарри герцогини Сассекской Меган Маркл случился выкидыш, когда она вынашивала своего второго ребенка вскоре после рождения первого. Она написала колонку в The New Yourk Times, в которой рассказала, как переживала это, о необходимости не бояться говорить о таких вещах и том, как пандемия изменила отношения между людьми.

Это случилось, когда она вместе с младенцем занималась повседневными вещами, почествовав резкую боль, Меган упала, напевая колыбельную: «Когда я сжимал в руках своего первенца, я знал, что теряю второго», — пишет она.

«Сидя на больничной койке и наблюдая, как сердце моего мужа разбивается, когда он пытался удержать мои разбитые части, я поняла, что единственный способ начать восстанавливаться — спросить: "Ты в порядке?"», — этот вопрос помог ей самой, после него она призналась журналисту, что не представляла, как таблойды разрушат их совместную жизнь.

Г-жа Маркл обращает внимание, что 2020 года для всех стал крайне тяжелым, наполненным различными историями: многие скончались из-за коронавируса или потеряли близких, а некоторые, как Бреонна Тейлор и Джордж Флойд стали жертвами полицейского беспредела: «Мирные протесты становятся насильственными. Здоровье быстро переходит в болезнь. В местах, где когда-то была община, теперь разлад». Камнем преткновения становятся самые разные вещи, которые поляризуют общество, несогласное не компромиссы — от выборов президента США до научных заключений по поводу болезни.

«Эта поляризация в сочетании с социальной изоляцией, необходимой для борьбы с пандемией, заставляет нас чувствовать себя более одинокими, чем когда-либо», — пишет она.

Меган признается, что сейчас, сидя на изоляции во время локдауна она оплакивает своего нерожденного ребенка и общую веру в истину, которую потеряла её страна. Она уверена, что о таких проблемах, как выкидыш стоит говорить, нужно чаще задавать друг-другу вопрос: «Ты в порядке?» От 10 до 20 из ста женщин, пишет супруга принца Гарри, теряют ребенка до родов, но разговоры на эту тему в обществе «необоснованно» табуированы, и они вынуждены нести «одинокий траур». 

По её мнению, в этом году, несмотря на физическую разобщенность люди как никогда связаны общими индивидуальными и коллективными переживаниями:

«Мы узнали, что когда люди спрашивают, как у кого-то из нас дела, и когда они действительно слушают ответ с открытым сердцем и разумом, груз горя часто становится легче — для всех нас. Получив приглашение разделить нашу боль, мы вместе делаем первые шаги к исцелению».

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Самоизоляция

Рубрика: Общество

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