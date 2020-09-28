Илья Гращенков заявил об усилении влияния Дмитрия Медведева в "Единой России"

После громкой и для многих неожиданной отставки бывшего главы российского правительства Дмитрия Медведева, которая произошла аккурат в день обращения президента Владимира Путина в январе 2020 года, многие поспешили, как это принято говорить, поставить на Дмитрии Анатольевиче крест.

И на самом деле, за последние два года премьерства Медведева Кабмин под его руководством успел настолько «насолить» гражданам страны, что могло показаться, словно никто уже и не пытается делать на его имя ставку в большой политике. Нашумевшая пенсионная реформа, заморозка пенсионных накоплений граждан, повышение ставки НДС – эти и многие другие решения, принятые в последние годы премьерства Медведева, словно нарочно говорили о том, что все они принимались под обвал рейтингов главы правительства и как раз для того, чтобы впоследствии заменить его команду, очевидно утратившую доверие граждан, на новые лица.

И в первое время эти догадки оправдывались. Дмитрию Анатольевичу быстро сверстали «уютное» место в Совбезе, а о нем самом вспоминали лишь как о проводнике целого комплекса антисоциальных решений, правительство которого спровоцировало резкий рост недовольства властью в рядах простых граждан.

Однако спустя какое-то время о Медведеве все же начали вспоминать, в чем есть и его личная заслуга. О том, что бывший премьер планирует активизировать свою политическую деятельность эксперты заговорили после того, как Дмитрий Анатольевич предложил однопартийцам ввести в России безусловный базовый доход, обеспечив граждан страны определенным минимальным уровнем дохода. Эту инициативу сразу же сочли рейтинговой если не откровенно популистской, заподозрив Медведева в желании вернуться в свою игру.

Теперь об усилении влияния Дмитрия Анатольевича в партии власти «Единая Россия», главой которой он остается до сих пор, заговорили и другие эксперты. К примеру, походе мнение в своем Telegram-канале высказал известный российский политолог Илья Гращенков.