Михаил Делягин: россиянам необходимо готовиться к распаду федеральной власти 

Российские власти, судя по всему, рискуют окончательно исчерпать ресурс прочности и стабильности. И если в период 2014-2018 годов, несмотря на кризис, вызванный, прежде всего, внешним санкционным давлением, страна еще как-то балансировала между сложными обстоятельствами, щедро приправленными целым рядом событий, которые должны были существенно укрепить веру населения в президента и правительство, то позднее этот этап сменился своей решительной противоположностью.

Пенсионная реформа, повышение пенсионного возраста, продление заморозки накопительных пенсий, повышение ставки НДС, отставка правительства Медведева, курс на затягивание поясов, падение цен на нефть, «коронакризис» — в череде всех этих событий федеральный центр начал, если не терять голову, то допускать массу неприятных ошибок, каждый раз отчаянно пытаясь убедить граждан в обратном.

Но самой большой проблемой стало то, что предлагая гражданам «потерпеть» и «перестроиться», власти раз за разом пытались все глубже сунуть руку им в карман, а достав оттуда едва ли не последнее, без стеснения перекладывали все это туда, где и речь не может идти о социальных программах и развитии экономики. Пресловутая «кубышка» и аппетиты крупных госкорпораций продолжают наращивать свои аппетиты, между тем простые граждане все чаще вынуждены экономить даже на необходимом. Именно по этой причине в Хабароске и Шиесе хватило лишь маленьких искр, которые быстро привели к мощному социальному взрыву. Однако, если центральная власть не изменит вектор и не откажется от настолько спорной внутренней политики, ситуация может только усугубиться.

К примеру, как считает известный российский экономист и публицист Михаил Делягин, нынешние действия российских властей в будущем могут обернуться серьезными проблемами, как для федерального центра, так и для всей страны в целом. Такое заявление эксперт сделал в беседе с журналистами.

Михаил Делягин // Фото: Global Look Press

«Действия властей в последнее время могут привести к очень серьезным проблемам в будущем. Политическая верхушка России не совсем понимает, что делать, она практически исчерпала себя. Шиес, Хабаровск — это лишь первые проявления наличия болевых точек в стране.

Россиянам необходимо готовиться к распаду федеральной власти — как на бытовом уровне, так и на общественном.

Это практически очевидно, и именно так и будет, если в правительстве не предпримут никаких попыток хоть что-то изменить», — заявил Михаил Делягин.