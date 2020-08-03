Михаил Делягин: в определенный момент Хабаровский край может взять и перейти в другое государство

Протестная активность в Хабаровске постепенно обрастает единомышленниками и сочувствующими не только в Дальневосточном регионе, но и в других субъектах Федерации. Так, на акции в поддержку хабаровчан уже выходили жители Екатеринбурга, Петербурга, Москвы и других городов. Более того, сообщалось о единичных задержаниях их участников. Иными словами, фраза «пошумят и разойдутся» в отношении хабаровского протеста уже не работает.

И если в Кремле еще неделю назад надеялись, что проблема урегулируется сама собой, продолжая обходить эту неприятную тему стороной и назначив в Хабаровский край губернатора, который стал для местного населения еще большим раздражающим фактором чем задержание «народного губернатора» Сергея Фургала, то сейчас федеральному центру придется пересмотреть приоритеты в этой истории. Более того, как утверждают отдельные эксперты и политологи, у протеста в Хабаровске есть все признаки возможного масштабирования и расширения географии, а допустить подобного в условиях серьезной социальной напряженности и экономического кризиса властям никак нельзя.

Наконец, показное равнодушие Москвы к событиям в дальневосточном регионе уже дало свои негативные плоды, а последствия демонстративного игнорирования протеста могут быть самыми неприятными. К примеру, как считает известный российский экономист Михаил Делягин, ситуация в Хабаровске может дойти до такой степени напряженности, что регион в определенный момент попросту сменит «государственную прописку», перейдя в состав другой страны по примеру Крыма.

«Достаточно равнодушное отношение властей к событиям в Хабаровске объясняется тем, что в Москве думают: "пошумят и успокоятся". Но в определенный момент Хабаровский край может взять и перейти в другое государство. Как Крым перешел в состав России. Что случилось после этого с Украиной? Ее в привычном понимании просто не стало.

В Кремле должны четко осознавать риски и не доводить до того, что Хабаровск встанет и уйдет, допустим, в Китай. И не потому, что они туда хотят, а потому, что их здесь никто не слушает, они тут никому не нужны.

Властям нужно перестать показывать хабаровчанам свое равнодушие», – заявил Михаил Делягин в беседе с журналистами.