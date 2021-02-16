Два варианта ухода Путина: Сванидзе рассказал о замене российского президента

Версии экспертов о том, как будет развиваться политическая ситуация для России в целом и ее президента Владимира Путина в частности, можно в буквальном смысле складировать, если хватит места. Поскольку дискуссия вокруг возможного транзита власти ведется не только долго, но и весьма широко, с участием огромного числа экспертов самого разного профиля.

А если вникнуть в самые распространенные из них, то можно и вовсе растеряться. Каким только образом не отправляли главу российского государства «в отставку», если судить по заявлениям наиболее видных спикеров. Причины назывались самые разные, начиная от якобы проблем со здоровьем, заканчивая желанием отстраниться от управления государством и либо перейти на менее «нервную» должность, либо вообще покинуть большую политику. Озвучивались и версии, согласно которым против Путина зареет настоящий заговор среди правящих элит, которые хотели бы резкого смена курса в развитии страны, а потому готовы отстранить президента от занимаемой должности.

Разумеется, Кремль только за последний год предпринял ряд шагов, многие из которых могли бы опровергнуть хотя бы половину из названных когда-либо экспертами версий. Как бы там ни было, но дискуссия не только продолжает, но еще и становится шире. В нее постепенно и органично вплетаются принципиально новые обстоятельства, условия, факторы и, разумеется, влиятельные игроки. При этом реальные предпосылки к уходу Владимира Владимировича с занимаемой должности в действительности найти сложно. Напротив, «обнуление», принятое вместе с поправками к Конституции, а также целый ряд законодательных инициатив, явно направленных на усиление позиций президента и действующей власти в целом, явно свидетельствуют об обратном. Но вопрос о том, как и когда Путин может покинуть президентское кресло задается снова и снова, как недовольными главой государства, так и теми, кто искренне ему сопереживает и поддерживает заложенный президентом курс.

К примеру, не так давно на вопрос о возможной замене Владимира Путина пришлось отвечать известному российскому журналисту и общественнику Николаю Сванидзе в интервью украинскому коллеге Дмитрию Гордону. Причем эксперт назвал сразу два варианта ухода российского президента, попутно озвучив имя наиболее вероятного его преемника на посту номер один в стране.