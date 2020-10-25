"У Путина рак? Он еле говорит": состояние здоровья президента напугало россиян

Владимир Путин уже несколько месяцев не появляется на публике «живьем», соглашаясь общаться лишь по видеосвязи. Почему?

Все больше граждан России обращают внимание на затянувшееся отсутствие президента в публичном пространстве. Он отменил Прямую линию, не выходит к народу, не совершает рабочих поездок, как раньше. Все совещания с министрами Владимир Путин с начала пандемии проводит в режиме видеоконференции. Эта игра в прятки заточенного в подмосковной резиденции лидера страны уже получила определение «бункера».

Отсутствие информации всегда служит идеальной почвой для слухов. Не миновала сия чаша и российского президента. Версия о том, что Путин болен, поддерживается, в частности, политологом Валерием Соловьем.

Сам Соловей никогда не говорил о болезни президента прямым текстом, но когда его спрашивают о состоянии здоровья ВВП, эксперт утверждает, что Путину «все хуже и хуже». До такой степени, что, как говорил в интервью Sobesednik.ru Валерий Дмитриевич, президент «скоро не сможет управлять страной».

Соловей намекает, что щедро финансируемые государством исследования в области генетики, которые, по информации политолога, курирует предполагаемая дочь президента Екатерина Тихонова, проводятся в интересах прежде всего российского лидера. А недавно Соловей дал еще более прозрачный намёк на диагноз президента, заявив, что в недрах отечественных лабораторий едва ли не по личному поручению ВВП спешно ищут «чудо-лекарство от рака».

Так чем именно болен Путин? Онкологией? Проказой (такую версию выдвинул ранее профессор Игорь Гундаров)? Ответа пока не знает никто.

Однако тот же Соловей на днях пообещал, что на очередной встрече с публикой, которая пройдет 29 октября, он раскроет диагноз Владимира Путина. Анонсируя мероприятие, политолог написал на своей странице в Facebook: «Наконец-то вы узнаете, что такое "личные обстоятельства непреодолимой силы!"» Дальше этой осторожной формулировки о возможной болезни президента, которая заставит Путина уйти с поста, Соловей обычно не идет.

Подписчики Валерия Дмитриевича тут же стали обсуждать в комментариях, какую тайну раскроет политолог.

Одни полагают, будто «у Путина рак» и что он якобы «сгорает на глазах»: пользователи, внимательно посмотревшие его недавнее выступление на Валайском форуме, считают, что президент «стал вялым» и «еле говорит»: «Читает по бумажке, как Брежнев». Другие обращают внимание на севший, глухой голос лидера и предполагают у него тонзиллит.

А любители нумерологии видят знак в том, что Владимир Путин сейчас находится в том же возрасте (7 октября ему исполнилось 68 лет), что и Борис Ельцин в момент объявления о своей отставке: «Я ухожу, я сделал все, что мог». Тогда и стало известно, что своим преемником он выбрал Владимира Путина. Сейчас многие политологи говорят о том, что транзит власти в России уже начался и в Кремле вовсю ищут того, кто заменит нынешнего лидера. Называются даже фамилии возможных преемников: Шойгу, Мишустин, Собянин, Сечин, Медведев. Но сам Путин ни об отставке, ни о преемнике ничего конкретного не говорит. Хотя Валерий Соловей считает: президент сделает заявление об уходе уже через пару месяцев, в январе 2021 года.

Есть, правда, и те, кто предостерегает политолога от оглашения диагноза президента. Так, пользователь Светлана Хрипкина написала политологу: «Вы открываете ящик Пандоры. Эта новость может сдетонировать непресказуемо!» Однако профессор, похоже, и впрямь решился открыть тайну президента. Соловей лично ответил переживающей за него женщине: «Это у нас в стране делают из некоторых фактов секрет. А в других странах прекрасно знают, что происходит».