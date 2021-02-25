"Власть в России переходит в другие руки": Павловский рассказал о скрытых процессах в Кремле

Антизападная риторика – основной «столп» стабильности в России, как минимум, в восприятии властей и тех, кто к ним, так или иначе, причастен. И если в прежние годы вокруг потенциального противостояния с западным миром выстраивались лишь отдельные всплески законодательной или административной активности, то в последние несколько лет этот фактор превратился в ключевой, определяющий бытие и сознание едва ли не всего вокруг. По крайней мере именно такую картину старательно вырисовывают крупные федеральные СМИ, чиновники, политики и даже дипломаты.

Причем отечественная дипломатия в данном контексте работать в особенно сложных условиях. И если допускать, что о коварстве Запада общественности рассказывают политики и функционеры, ориентируясь в основном на «внутреннего потребителя», то с дипломатами дела обстоят несколько иначе. Ведь любое их заявление подобного характера тут же попадает в поле зрения западной прессы и все тех же западных партнеров.

Поэтому любые высказывания российского МИД на тему посягательств Запада на российский суверенитет всегда довольно подробно разбираются экспертами. Произошло так и с недавними высказываниями главы российской дипломатии Сергея Лаврова, которого многие специалисты уже довольно давно «отправляют в отставку», отмечая, что 70-летний министр постепенно доводит ведомство до состояния, в котором говорить о дипломатии в принципе не приходится.

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Довольно емкую оценку высказываниям Сергея Викторовича в эфире «Дождя» дал российский журналист, публицист и телеведущий Глеб Павловский, отметив, что подобные заявления лишь позволяют огромной армии чиновников просто зарабатывать себе на пропитание. Более того, эксперт отметил, что указанная риторика стала характерным свидетельством идущего транзита власти, тем более что она (власть) в России постепенно переходит в другие руки.

«Риторика про попытки Запада лишить Россию суверенитета эффективна только в одном отношении: она дает пропитание десяткам тысяч тунеядцев разного рода в разных ведомствах, начиная от Останкино до, к сожалению, совсем разленившихся спецслужб. Никакого другого смысла в этом нет. Долго ли это продлится? До тех пор, пока мы находимся в режиме транзита, который уже давно идет.

Почаще смотрите на происходящее у нас не глазами Путина и ФСБ – власть в России переходит в другие руки, а кое-где уже сейчас: в Кремле, в бизнесе, даже внутри тех же самых спецслужб.

Сложившаяся ситуация в России очень похожа на 1983 год, когда в СССР все обсуждали противостояние Запада и Востока, а на самом деле начинались другие процессы и некоторые люди уже подбирали рычаги власти к своим рукам», – отметил Павловский.