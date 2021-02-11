Гудков заявил о крахе путинизма: Миллионы людей уже перешли на сторону Навального

Политик Геннадий Гудков объяснил, чем обернется для правящего режима потеря доверия россиян.

Последние события – возвращение и арест Алексея Навального, выход фильма про «дворец Путина», прокатившаяся по России волна протестов, всерьез пошатнули доверие даже самых лояльных россиян к правящей власти и заложили основу для объединения оппозиции.

«Сейчас мы видим, что даже умеренные левые социалисты, умеренные центристы начинают поддерживать Навального, я уж не говорю о мастерах культуры – наших артистах, поэтах, писателях, художниках. То есть идет переход лидеров гражданского общественного мнения на сторону протеста. Это очень важно», – заявил Sobesednik.ru политик Геннадий Гудков.

Геннадий Гудков

Экс-депутат Госдумы обращает внимание на то, что от власти отходят даже те люди, которые «еще вчера относились к ней нейтрально и мало-мальски благожелательно, где-то поддерживали аспекты политики Владимира Путина. Сейчас эти люди от него отходят миллионами. И очень важно, что отходят те люди, которые имеют имя и доверие в народе».

Говоря о том, что ждет Россию в ближайшем будущем, Гудков говорит: «Путинизм закончится крахом. Но есть и мягкий вариант, гибридный – это постепенный уход Путина от власти с проведением политических реформ на пользу общества и смены политического курса. Еще такая теоретическая возможность есть, хотя она очень и очень гипотетическая».

При этом Гудков подчеркивает: в России сохраняется опасность радикализации протеста.

«Мы видим, что по большому счету Путин де-факто самоотстранился от принятия решений, передал власть ФСБ и Золотову (а там и Кадыров рядом), – рассуждает политик. – И все, что шевелится и мыслит, подавляется грубой силой. Уничтожение права неизбежно приведет к обострению ситуации и резкому ухудшению и без того плохой экономической ситуации в стране».